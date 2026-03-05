A- A+

INVESTIGAÇÃO Em mensagem a Vorcaro, João Doria diz estar "preocupado" com situação do banqueiro Diálogo sugere que ex-governador de São Paulo deu conselhos a empresário

Mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro mostram um diálogo em que o ex-governador de São Paulo João Doria afirma estar “preocupado” com a situação do banqueiro e o Banco Master. Doria sugere então que ele "reaja" a "coisas" sobre as quais ouviu e que envolveriam seu nome.

A reprodução da conversa foi encontrada no celular de Vorcaro e integra um conjunto de mensagens que são analisadas por investigadores. Procurado, Doria ainda não se manifestou.

Na conversa, iniciada pelo ex-governador, Doria escreve que gostaria de falar com o banqueiro e demonstra preocupação com a situação dele. “Estou preocupado com você. Tenho escutado coisas que vão precisar de reação sua. Sempre com equilíbrio e ponderação. Mas jamais com o silêncio”, afirma.

Em seguida, o ex-governador sugere um encontro presencial: “Vamos agendar um café?”.





Vorcaro responde perguntando a que exatamente o ex-governador se refere. Doria, então, responde de forma curta:

“A você. Ao Maurício. Ao banco. Reservadamente”, sem entrar em detalhes sobre o teor das informações que afirma ter ouvido. Vorcaro tinha como sócio no Banco Master o empresário Maurício Quadrado.

O banqueiro volta à conversa dizendo não ter entendido completamente o alerta e pede que o ex-governador explique melhor: “Pode me ligar e explicar?”, escreve. O registro da conversa mostra, logo em seguida, uma tentativa de ligação realizada entre os dois.

Após a chamada, Vorcaro retorna ao aplicativo e envia uma nova mensagem indicando que os dois haviam se falado por telefone. O intervalo entre o primeiro contato de Doria e essa última mensagem é de menos de quinze minutos, o que sugere que a explicação mencionada pelo ex-governador ocorreu fora do aplicativo.

A reprodução da conversa não traz detalhes sobre quais fatos ou episódios teriam motivado a preocupação manifestada por Doria, nem faz referência direta a investigações, decisões judiciais ou episódios específicos envolvendo Vorcaro, seu sócio ou o banco.

As mensagens fazem parte de um conjunto mais amplo de registros recuperados do celular do banqueiro que vêm sendo analisados por autoridades e também passaram a circular entre parlamentares que acompanham os desdobramentos do caso envolvendo o Banco Master.

Nos arquivos extraídos do aparelho também aparece o número de telefone de João Doria, salvo na agenda do celular de Vorcaro em 30 de março de 2022.

