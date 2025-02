Em mensagem ao Congresso, Lula acena a empreendedores, agro e destaca responsabilidade fiscal

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta segunda-feira uma mensagem para ser lida na sessão de abertura do ano do Congresso Nacional.

O texto contou com acenos ao agronegócio e pequenos empreendedores, setores que o petista busca atrair e tem enfrentado resistência.

A mensagem também citou a responsabilidade fiscal e a aprovação da Reforma Tributária.

O documento foi entregue ao Congresso pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que representou o governo na sessão desta segunda-feira.

A solenidade também contou com a presença dos novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, entre outras autoridades.

O texto do presidente da República foi lido pelo deputado Carlos Veras (PT-PE), primeiro-secretário da Câmara.

Também foi citado pelo presidente o objetivo de ter uma "relação harmônica entre os Poderes".

"Nestes dois anos de governo, reafirmamos nosso compromisso com a democracia, o respeito às instituições e a relação harmoniosa entre os Poderes. Reafirmamos também o compromisso de promoção do desenvolvimento econômico com a inclusão social", disse Lula por meio do texto.

A mensagem do presidente também afirmou que a "indústria e o agronegócio estão fortes".

"A economia cresce mais, com mais investimentos, consumo, exportações e inovação. A indústria e o agronegócio estão mais fortes. A produtividade aumentou e o desemprego caiu".

Depois de o Congresso aprovar no fim do ano passado uma série de medidas de contenção das despesas públicas e também da pressão por mais medidas do tipo para atender ao arcabouço fiscal, Lula ressaltou a importância de ajustes das contas públicas, ao mesmo tempo que falou em responsabilidade social e ambiental.

“O marco histórico da aprovação da reforma tributária não apenas simplifica e torna mais justo o sistema tributário, como também impulsiona o desenvolvimento econômico. Atrai investimentos, fomenta a competitividade do setor produtivo e reduz desigualdades sociais e regionais. Em conjunto com o Congresso, estamos criando as condições para a construção de um País mais desenvolvido e mais justo, com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental”.

Também foram citadas ações do governo para o empreendedores:

“Programas como o Desenrola e o Acredita têm apoiado a redução do endividamento e ampliado o acesso ao crédito para as famílias e os pequenos empreendedores. O incentivo ao empreendedorismo, aliás, é uma das marcas do nosso governo. Em 2024, mais de quatro milhões de pequenos negócios foram formalizados, superando todas as marcas anteriores”.

