A- A+

INVESTIGAÇÃO Em mensagens, Vorcaro diz que Ciro Nogueira é um "dos grandes amigos de vida" Diálogos integram um conjunto de mensagens reunidas em documentos analisados pela CPI do INSS

Mensagens obtidas pelo Globo reforçam a relação de amizade entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e mostram que o banqueiro celebrou uma emenda do parlamentar a um projeto que favorecia o Banco Master. Em conversas privadas de 2024, Vorcaro qualifica Nogueira como "um dos meus grandes amigos de vida".

Procurado, Ciro Nogueira disse que "mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas".

A emenda citada nas conversas foi apresentada por Ciro durante a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65 de 2023, que trata da autonomia orçamentária do Banco Central.

A sugestão de Ciro, que não foi contemplada em texto final do Congresso, sugeria elevar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para até R$ 1 milhão por depositante e também defendia que o fundo deixasse de ter gestão privada.

Hoje esse montante é administrado pelas próprias instituições financeiras e, segundo o texto de Nogueira, passaria para alçada do Banco Central.

A ideia foi recebida com resistência pelo setor bancário, que avaliou que a mudança poderia elevar custos e alterar o funcionamento do sistema de garantia de depósitos.

Em um dos trechos das mensagens, Vorcaro afirma que a proposta seria “uma bomba atômica” para o setor, ao favorecer bancos de médio porte e reduzir o poder das grandes instituições financeiras.





"Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco”, escreveu.

Nas mensagens, o empresário relata ainda que a repercussão teria sido imediata. “Kkk todo mundo me ligando”, disse, acrescentando em seguida: “Sentiram o golpe”.

A conversa ocorre em meio a comentários sobre os possíveis desdobramentos políticos e econômicos da proposta. Em outro trecho, Vorcaro afirma que, se a situação fosse retratada em um filme, teria “tantos desdobramentos loucos”.

Os diálogos integram um conjunto de mensagens reunidas em documentos analisados pela CPI do INSS.

Após o banco ser liquidado pelo Banco Central, investidores que com aplicações no Master com até R$ 250 mil foram reembolsados pelo FGC.

Nota de Ciro Nogueira

"O senador Ciro Nogueira mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas. Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração".

Veja também