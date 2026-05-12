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Eleições 2026 Em Minas, Flávio Bolsonaro descarta aliança com aliado de Zema e sela aproximação com Republicanos Reunião do senador com Rogério Marinho, Zé Vitor e Flávio Roscoe consolidou construção conjunta com grupo de Cleitinho para 2026; definição sobre cabeça de chapa segue em aberto

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) decidiu interromper, ao menos neste momento, as tratativas do PL para uma aliança com o governador Mateus Simões (PSD) em Minas Gerais e avançar na construção de um palanque conjunto com o Republicanos para as eleições de 2026.

A definição ocorreu nesta terça-feira, em Brasília, durante reunião entre Flávio, o seu coordenador de campanha, Rogério Marinho (PL-RN), o presidente estadual do partido em Minas, Zé Vitor, e o empresário Flávio Roscoe, que segue cotado para disputar o governo mineiro.

Antes do encontro, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) participou de uma conversa no Senado com integrantes da cúpula da legenda. Segundo relatos, o entendimento consolidado ao longo do dia foi o de que PL e Republicanos devem caminhar juntos em Minas, embora ainda sem definição sobre quem encabeçará a chapa ao Palácio Tiradentes.

Nos bastidores, dirigentes do PL atribuem o esfriamento das negociações com Mateus Simões ao cenário nacional de 2026. A avaliação predominante no partido é que a provável candidatura presidencial do ex-governador Romeu Zema (Novo) dificulta uma composição entre o grupo mineiro e o bolsonarismo.

Zema chegou a ser cotado para vice de Flávio, mas as tratativas não avançaram. De um lado, o ex-governador não queria abrir mão de seu voo próprio. Do outro, as internas revelaram que ele agregaria poucos votos ao senador.

O receio é que uma aliança estadual acabe enfraquecendo o projeto presidencial de Flávio Bolsonaro no segundo maior colégio eleitoral do país.

Ao Globo, Zé Vitor afirmou que o partido decidiu priorizar, neste momento, a construção de uma aliança com o Republicanos em Minas.

— Definimos construir um projeto entre PL e Republicanos em Minas — disse.

A movimentação representa um revés para o grupo político de Zema, que vinha tentando manter diálogo aberto com o PL nos últimos meses. Apesar disso, interlocutores das duas siglas afirmam que a porta para uma composição futura não está completamente fechada e dependerá do desenho nacional da disputa presidencial.

Dentro do PL, a avaliação é que a aproximação com Cleitinho oferece, neste momento, uma aliança significativa. O senador do Republicanos lidera pesquisas no estado. Na última Quaest, teve 30% das intenções de voto.

Nos últimos dias, aliados de Flávio Bolsonaro passaram a defender internamente a construção de uma chapa associando o nome do presidenciável ao do empresário mineiro, numa estratégia apelidada nos bastidores de “Flávio e Flávio”. Neste cenário, Cleitinho desistiria de sua pré-candidatura, o que ele vem negando publicamente.

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