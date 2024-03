Em Minas Gerais, Lula inaugura fábrica de fertilizantes

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará nesta quarta-feira em Serra do Salitre (MG) para a inauguração da planta química do Complexo Mineroindustrial da Eurochem, que recebeu licença para operação em dezembro do ano passado.

Esta é a primeira unidade de mineração da EuroChem fora do continente europeu e contou com investimento de US$ 1 bilhão. A previsão é que o complexo chegue a fornecer 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano para a agricultura brasileira — o equivalente a 15% da produção nacional desse produto.

A área da fábrica da Serra do Salitre que produzirá o adubo pronto para comercialização está em teste desde janeiro, um mês depois da concessão da licença de operação pelo Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais.

Do total de US$ 1 bilhão que a Eurochem gastou na Serra do Salitre, US$ 410 milhões foram usados na compra da estrutura, ainda inacabada, da norueguesa Yara em 2021.





O plano da Eurochem é alcançar 10 milhões de toneladas de fertilizantes entregues até 2025, de acordo com a empresa.

A Eurochem teve receita global de US$ 10,2 bilhões em 2022, quando comercializou 27 milhões de toneladas de produtos.

