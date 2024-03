Em Minas, Lula acena para Zema: 'Nunca perguntei ao governador se ele é corintiano'

A- A+

O presidente da Lula (PT) acenou nesta quarta-feira ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Durante seu discurso no evento que marcou a inauguração do Complexo Mineroindustrial da Eurochem, na Serra do Salitre (MG), o presidente disse não fazer distinção com o chefe do Executivo mineiro. Os dois tem um passado de farpas, que vem sendo deixado de lado desde janeiro deste ano.

— Nunca perguntei ao governador se ele é corintiano, atleticano ou cruzeirense. Nunca perguntei. Aqui em Minas quando o cara não quer dizer o que ele é, diz que é América. Eu sou cruzeirense, mesmo sabendo que a maioria é atleticana — disse Lula.

Zema, por sua vez, deixou seu vice comandar o início do discurso. Candidato pelo governo em 2026, Matheus Simões contou como a iniciativa auxilia o pequeno produtor.

Lula desembarcou nesta manhã em Minas Gerais apenas para cumprir esta agenda, importante para o agronegócio.

Entre as baixas, todavia, há uma série de aliados do governo federal. Parceiro de Lula na renegociação da dívida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), não estará presente nesta passagem do presidente pelo estado, pois estará em Brasília, presidindo uma sessão na Casa Legislativa.

Os pré-candidatos que pleiteiam o apoio do presidente na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte também estarão ausentes por terem compromissos em Brasília ou na capital mineira. É o caso do prefeito Fuad Noman (PSD), da Duda Salabert (PDT) e da estadual Bella Gonçalves (PSOL). A exceção foi o petista Rogério Correia, nome da federação PT-PV-PCdoB, que esteve na solenidade.

A agenda marca a abertura de um complexo de produção de fertilizantes fosfatados. A expectativa é de que o polo adicione um milhão de toneladas do produto por ano ao agronegócio.

A previsão é de que o presidente retorne à Brasília já no início da tarde.

