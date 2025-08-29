A- A+

Política Em Minas, Lula diz que tempo de Pacheco escolher se disputará governo do estado 'está acabando' Durante agenda ao lado do presidente, o senador defendeu a atuação da gestão petista diante do tarifaço e criticou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Em sua visita a Minas nesta sexta-feira, o presidente Lula (PT) disse que o tempo para o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) decidir se disputará o governo do estado "está acabando".

O comentário foi feito em entrevista à Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira.

Em seguida, Lula foi acompanhado pelo senador em uma entrega de obras do PAC em Contagem (MG), município comandando por Marília Campos (PT), aliada descrita pelo presidente como a vice que tornaria a chapa de Pacheco "imbatível".

— Eu acho que o tempo do Pacheco está terminando porque o povo já começa a pensar no que vai acontecer no país. Obviamente, eu não quero forçar um advogado da qualidade dele, com a experiência política que ele tem, para ser candidato. Acho ele hoje a figura mais importante do estado de Minas — disse Lula durante a entrevista.

Na mesma ocasião, Lula também elogiou a atuação de Marília, cotada tanto para compor a chapa de Pacheco quanto para disputar uma vaga para o Senado.

Reeleita para o seu segundo mandato no ano passado, ela hoje comanda a segunda maior cidade governada pelo PT no país, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

— Eu vejo a Marília com possibilidade para ser qualquer coisa que ela quiser. Se ela quisesse ser vice, se topasse, acho que seria uma chapa imbatível. Nós iríamos ganhar o estado de Minas Gerais.

Os acenos aos dois foram estendidos pelo presidente na agenda seguinte, já em Contagem. No evento, usado para anúncio de obras do Novo PAC, Pacheco subiu ao palco e retribuiu os elogios do presidente.

Em seu discurso, Pacheco também defendeu a atuação de Lula diante do tarifaço e criticou indiretamente a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

— Não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. Essa bandeira do Brasil que está ali, no boné daquela senhora, não é para enxugar suor de fascista — disse o senador.

Veja também