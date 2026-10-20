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ELEIÇÕES 2026

"Em momento oportuno, sociedade verá que questão do golpe será esclarecida", diz Rogério Marinho

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro participou de debate

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Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio BolsonaroRogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro - Foto: GloboNews/Reprodução

O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), disse nesta segunda-feira, 19, que espera que a tentativa de golpe de Estado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após as eleições de 2022 seja esclarecida em um "momento oportuno".

"Eu acho que, num momento oportuno, a sociedade, a Justiça e o tempo vão fazer com que essa situação seja esclarecida", declarou o parlamentar, em debate na GloboNews com o coordenador político da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Edinho Silva (PT).

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