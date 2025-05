Em Moscou, Janja visita biblioteca e fala em 'mostrar Brasil real para russos'

A- A+

Em Moscou desde o último sábado (3), a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, visitou a Biblioteca de Língua Estrangeira da capital e falou sobre a importância de promover o ensino da língua portuguesa aos russos, e "mostrar o Brasil real para os russos".

Janja chegou na Rússia cinco dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da comitiva presidencial, com a equipe precursora. Os dois participarão, ao lado de Vladimir Putin, da comemoração do Dia da Vitória (9 de maio), que marca os 80 anos da vitória sobre o nazismo na Segunda Guerra.

"Há um crescente interesse dos russos e russas em aprender nosso idioma, o que demonstra o potencial de expansão das relações de cooperação e parceria que o Brasil tem pelo mundo. No encontro, conversamos sobre a vontade de mostrar cada vez mais o Brasil real para os russos e a importância do papel deles como professores da língua portuguesa e promotores da cultura brasileira", declarou Janja em publicação no Instagram após a visita à biblioteca, no domingo.

Segundo a assessoria de imprensa da primeira-dama, a antecipação de sua ida tem como motivo agendas marcadas antes da chegada de Lula. Além da visita à biblioteca, Janja participou de evento na Universidade HSE sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

“Tendo em vista a relação entre Rússia e Brasil, com importantes acordos de cooperação na área de educação e cultura, Janja focará suas agendas nestes temas, além da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que a primeira-dama tem promovido com muita determinação desde quando a Aliança foi proposta pelo presidente Lula durante a presidência brasileira do G20", esclareceu a assessoria.

Lula embarca para a capital russa na noite desta terça-feira (6).

