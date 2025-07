A- A+

REPERCUSSÃO Em nova postagem, Trump volta a defender Bolsonaro: "Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz" Postagem foi feita no fim da noite dessa terça-feira (8)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender Jair Bolsonaro nas redes sociais. Em nova publicação no fim da noite dessa terça-feira (8), Trump falou novamente em "caça às bruxas" ao se referir ao ex-presidente.

“Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. CAÇA ÀS BRUXAS!!!”, publicou o republicano na Truth Social, repostando o aceno que fez a Bolsonaro no dia anterior.

Na segunda (7), Trump escreveu: "Eu tenho observado, assim como o mundo, como eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano", destacando uma "coisa terrível no tratamento" de Bolsonaro.

O presidente dos EUA sugeriu que Bolsonaro é alvo de um "ataque a um oponente político". "O único julgamento que deveria acontecer é um julgamento pelos eleitores do Brasil - chama-se Eleição. DEIXEM BOLSONARO EM PAZ!", concluiu.

Jair Bolsonaro (PL) agradeceu a declaração de apoio. O ex-presidente responde no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na tentativa de golpe de 8 de janeiro, e é considerado inelegível por condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2023.

"Recebi com muita alegria a nota do Presidente @realDonaldTrump. Convivi por dois anos com o Pres. Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre Presidente e amigo. V. Exa. passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência", escreveu Bolsonaro.

Depois da troca de mensagens, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu um comunicado em que rejeita qualquer "interferência ou tutela" sobre o Brasil.

"Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja", disse Lula em nota oficial. As postagens foram divulgadas em meio ao evento do Brics, no Rio de Janeiro, liderado pelo presidente brasileiro.

Na mesma data, o presidente dos EUA ameaçou taxar em 10% países que se alinhassem ao Brics.



