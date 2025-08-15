Sex, 15 de Agosto

GOVERNO TRUMP

Em nova retaliação, os EUA cancelam vistos da família de Alexandre Padilha, ministro da Saúde

Outros integrantes da pasta já tiveram os vistos cancelados pelo governo de Donald Trump

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ainda não se pronunciou sobre o casoO ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ainda não se pronunciou sobre o caso - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Aumentando a tensão na relação diplomática com o Brasil, o governo dos EUA anunciou, nesta sexta-feira (15), o cancelamento dos vistos de familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A decisão, que também se estende ao titular da pasta, acontece dias depois do cancelamento de vistos de integrantes do ministério que atuaram no programa Mais Médicos.

De acordo com o G1, o novo cancelamento foi motivado pela indicação de que a mulher de Alexandre Padilha e sua filha, de 10 anos, não são mais "elegíveis" para ter a documentação.

Já o ministro não chegou a ter o visto efetivamente cancelado porque a sua documentação está vencida desde 2024. 

Com a medida, a esposa e a filha de Padilha estão impedidas de entrar nos Estados Unidos. Até o momento, a nova sanção aplicada pelo governo de Donald Trump está restrita ao cancelamento da documentação.

