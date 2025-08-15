Em nova retaliação, os EUA cancelam vistos da família de Alexandre Padilha, ministro da Saúde
Outros integrantes da pasta já tiveram os vistos cancelados pelo governo de Donald Trump
Aumentando a tensão na relação diplomática com o Brasil, o governo dos EUA anunciou, nesta sexta-feira (15), o cancelamento dos vistos de familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A decisão, que também se estende ao titular da pasta, acontece dias depois do cancelamento de vistos de integrantes do ministério que atuaram no programa Mais Médicos.
De acordo com o G1, o novo cancelamento foi motivado pela indicação de que a mulher de Alexandre Padilha e sua filha, de 10 anos, não são mais "elegíveis" para ter a documentação.
Já o ministro não chegou a ter o visto efetivamente cancelado porque a sua documentação está vencida desde 2024.
Leia também
• Lula critica cassação de visto de ligado ao "Mais Médicos" por Trump
• Saiba mais sobre a participação de cubanos no programa Mais Médicos
• Em evento em Goiana, ministro assegura que nenhum ataque vai tirar do Brasil o Pix e o Mais Médicos
Com a medida, a esposa e a filha de Padilha estão impedidas de entrar nos Estados Unidos. Até o momento, a nova sanção aplicada pelo governo de Donald Trump está restrita ao cancelamento da documentação.