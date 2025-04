A- A+

RECUPERAÇÃO Em novo vídeo, Bolsonaro aparece andando apoiado em Michelle no corredor de hospital Presidente segue internado no hospital DF Star, em Brasília, sob cuidados intensivos

O perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais divulgou um novo vídeo em que ele aparece caminhando nos corredores do hospital ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro. Ele segue internado no DF Star, em Brasília, sem previsão de alta.

A resposta inicial de Bolsonaro à cirurgia de reconstrução da parede abdominal à qual foi submetido no domingo tem sido positiva na avaliação da equipe médica.

O procedimento durou mais de 12 horas e visava reconstruir a parede abdominal e eliminar aderências (quando as paredes do intestino se grudam).

O ex-presidente ainda recebe nutrição parenteral, técnica em que a alimentação é feita por uma solução líquida administrada por via intravenosa.

Nem o ex-presidente, nem Michelle falam no vídeo. Mas a ex-primeira-dama sorri ao longo da caminha, que é acompanhada de integrantes da equipe médica e de enfermagem.

Confira o registro:

Apoiadores

Em frente ao hospital, apoiadores permanecem acampados com uma bandeira do Brasil. Um grupo de aproximadamente 15 pessoas fez uma oração no local, no início da tarde.



O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não pode receber visitas na UTI do hospital em que está internado e a divulgação de boletins médicos sobre seu estado de saúde depende de mudanças em seu quadro clínico, além da aprovação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Veja também