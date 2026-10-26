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Eleições 2026 Em parcial, Lula vence em 50 países, e Flávio Bolsonaro lidera em 18 na votação no exterior As informações são do portal G1, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponíveis até a publicação desta matéria

A votação dos brasileiros que vivem no exterior também integrou o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25). Até às 20h17, no horário de Brasília, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia vencido em 50 países ou territórios, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) havia conquistado a maioria dos votos em 18. As informações são do portal G1, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponíveis até o fechamento desta edição.

No resultado parcial, Lula somava 143.486 votos válidos, contra 97.679 de Flávio Bolsonaro. Em Portugal, o petista liderava com 34.319 votos, enquanto o senador tinha 23.443. Já no Japão, o liberal estava à frente, com 28.538 votos, contra 7.098 do petista.

A divulgação dos resultados da votação no exterior pelo TSE começou após às 19h, no horário de Brasília, quando a votação já havia sido encerrada no Brasil. No primeiro turno, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio liderou em 36. Na apuração geral do exterior, o petista recebeu 157.387 votos (47,57%), contra 143.900 (43,49%) do senador. A abstenção foi de 62,69%.

Votação no exterior

A votação no exterior começou às 16h do sábado (24), pelo horário de Brasília, em Wellington, na Nova Zelândia. Segundo dados do TSE, no total, 918.876 brasileiros estavam aptos a votar fora do país nestas eleições, distribuídos por 186 cidades de 134 países.

A organização do pleito no exterior é responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), em parceria com o TSE e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O resultado consolidado da votação no exterior só será conhecido após o encerramento do pleito em São Francisco e Los Angeles, nos Estados Unidos, e em Vancouver, no Canadá, últimos locais a concluir a votação. As três cidades estão quatro horas atrás de Brasília.

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