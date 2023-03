A- A+

Em passagem por Pernambuco, Lula fará gesto especial para prevenção de desastres no Recife Iniciativa atende a um pedido do prefeito do Recife, João Campos

Com data marcada para visitar Pernambuco na próxima quarta-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um anúncio de investimentos para a área de prevenção de desastres no Recife.

A demanda foi apresentada pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao ministro das Cidades, Jader Filho, e será atendida pelo chefe do Executivo em sua passagem pelo Estado. O valor do aporte ainda não foi fechado.

A principal agenda do presidente Lula em Pernambuco será o lançamento do novo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa foi uma das marcas do Governo do PT e foi parada no Governo Bolsonaro. O investimento da iniciativa é de R$ 500 milhões para todo o país.

