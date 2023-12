Em périplo pelo Congresso, Gonet diz ser "privilegiado" por poder conversar com senadores

A- A+

O subprocurador Paulo Gonet, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), disse nesta terça-feira, (5), se sentir privilegiado por poder conversar com os senadores. Desde a sua indicação, ele está fazendo um périplo pelos gabinetes conversando com os parlamentares que irão votar sim ou não à sua indicação. A perspectiva é que ele seja aprovado com uma ampla margem de votos e passe por uma sabatina tranquila na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, marcada para o próximo dia 13.

"Acho que sou um privilegiado de poder conversar com os senadores porque tenho aprendido muito de brasil. Dos problemas de cada estado, das virtudes de cada estado, é realmente uma aula de civismo e virtudes republicanas" disse Gonet.

Mais cedo, o senador Jaques Wagner (PT-BA), relator da indicação de Gonet, apresentou seu parecer sobre a indicação do nome, dando sinal positivo. Para Wagner, Gonet tem “afinidade intelectual e moral” para ocupar o cargo para o qual foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 4 páginas, Wagner fala sobre o currículo de Gonet, sua produção acadêmica e carreira jurídica e afirma que ele atende aos requisitos necessários ao cargo.

Como o GLOBO mostrou, autor de artigos e pareceres alinhados com pautas da direita no passado, Paulo Gonet vem angariando apoio de integrantes da oposição na busca por votos para assumir a PGR. O aceno dos adversários à ascensão do procurador causa uma saia-justa para o Palácio do Planalto, além de provocar cobranças de apoiadores do governo.

Também hoje, Gonet disse estar tendo apenas conversas republicanas com os senadores.

"A expectativa que está se confirmando é de só ter conversas muito boas, extremamente republicanas" disse Gonet.

