Em pré-campanha, Boulos encontrou com mais de 30 pastores da zona sul de SP: "Construindo diálogo"

A menos de um ano das eleições municipais, o líder nas pesquisas para a prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) parece já ter começado sua campanha. Em entrevista ao GLOBO, o parlamentar relatou sua rotina de encontros com segmentos da capital paulista que considera como importantes apoios para o pleito do ano que vem. Entre eles, os evangélicos, setor que o presidente Lula (PT) enfrentou dificuldade nas eleições de 2022 e deu a maior parte de seus votos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

" Estive com mais de 30 pastores da zona sul em um encontro para escutá-los, quando uma criança tá buscando vaga na escola, quando o idoso tá no na fila do posto de saúde tentando um exame ninguém pergunta se ele é católico ou evangélico. A aproximação que nós estamos construído com os evangélicos deixa o debate ideológico, que muitas vezes criou fake news e distanciamento. A aproximação que estamos construindo é a partir da política pública" disse Guilherme Boulos.

De acordo com o parlamentar, o segmento, por estar nas periferias, sofre com as problemáticas do estado. Neste contexto, tem articulado ações sociais em conjunto, já que as igrejas sempre foram engajadas no trabalho humanitário.

Além dos evangélicos, o deputado tem se encontrado com comerciantes, movimentos sociais, padres, servidores, lideranças comunitárias no intuito de ouvir a população.

Nesta semana, um acontecimento favoreceu a sua pré-campanha: o apresentador Datena, que havia sido anunciado como pré-candidato pelo PDT, entregou sua carta de desfiliação. Com esta baixa, Boulos já passa a falar em uma frente ampla que inclui PT, PCdoB, PV, Rede Sustentabilidade e "agora o PDT".

