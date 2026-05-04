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POLÍTICA Em pregação, Marcos Feliciano defende candidatura de Carlos e diz que família Bolsonaro foi "ungida" Declaração ocorreu no 41º Congresso Internacional de Missões dos Gideões, em Santa Catarina; filho do ex-presidente também compareceu ao evento evangélico

O deputado federal Pastor Marcos Feliciano (PL-SP) compareceu ao 41º Congresso Internacional de Missões dos Gideões, em Camboriú (SC), e defendeu a eleição do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) ao Senado por Santa Catarina. Durante pregação no último sábado, o parlamentar afirmou que os evangélicos oram "por toda a família" do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi "ungida por Deus". A declaração de Feliciano foi direcionada ao próprio Carlos, que esteve presente no local e chorou ao ouvir o discurso do correligionário.

— O povo de Santa Catarina já te abraçou. Eu olho para você e vejo seu pai — disse Feliciano a Carlos. — Aqui tem uma igreja que ora pela vida do presidente Bolsonaro. Quando oramos por um Bolsonaro, oramos por todos. Tenho certeza que você, Flávio (senador), Renan (vereador de Balneário Camboriú), Eduardo (ex-deputado) vão dar continuidade, porque a família de vocês foi ungida para isso. Que o estado de Santa Catarina te receba de braços abertos — completou.

Feliciano também afirmou que Bolsonaro "é um irmão" que "sofreu injustiças". Nas redes sociais, ele repercutiu imagens do evento e do encontro com Carlos, afirmou ser "gratificante" e pediu que Deus "abençoe toda a família Bolsonaro".

"Estar no Gideões 2026, em Camboriú, foi algo que me tocou profundamente. Meus agradecimentos ao Feliciano pelo convite e pela oportunidade de viver um momento tão especial. Levo de lá com mensagens de apoio a meu pai, assim como o carinho de todos para comigo. Agradeço imensamente aos amigos da Assembleia de Deus por mais essa oportunidade marcante", escreveu Carlos em suas redes sociais.

'Renovar aliança com Deus'

Neste domingo, quem também compareceu a um culto foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. Ele esteve na igreja do pastor Silas Malafaia, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em um encontro que selou a reaproximação entre ambos.

Durante o culto, Malafaia chamou Flávio, o presidente da Alerj e pré-candidato ao governo do Rio, Douglas Ruas (PL), o ex-governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal e pré-candidato ao Senado Marcelo Crivella (Republicanos) ao púlpito e comandou uma oração coletiva por eles. A pregação também foi marcada por alfinetadas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— Nós queremos pedir a bênção para que haja paz nessa nação. Lembra do caos econômico e social. Afasta esses homens corruptos que estão comandando, dirigindo o narcotráfico, o crime organizado e todo tipo de praga do inferno. Nós declaramos a bênção, a vitória, em nome de Jesus — disse.

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