A- A+

STF Em primeiro voto no STF, Zanin diz estar 'convicto' de necessidade do juiz de garantias Ministro concordou com sugestão de Toffoli de prazo de um ano para implementação

O ministro Cristiano Zanin começou seu primeiro voto em um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) dizendo estar “convicto” da necessidade da criação do juiz de garantias. De acordo com Zanin, essa medida pode tornar o sistema penal mais justo.

— Estou convicto da necessidade de ser implantado o juiz das garantias — afirmou Zanin, acrescentando: — Poderá efetivamente mudar o rumo da justiça da brasileira.

Em seu voto, que ainda está em andamento, Zanin também concordou com uma sugestão feita pelo ministro Dias Toffoli de que deve haver um prazo de um ano para a implementação da medida, que seria prorrogável por mais um ano.

Veja também

Justiça Em primeiro voto no STF, Zanin vota a favor do juiz de garantias