política Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede ajuda a Lira na articulação da anistia no Congresso Deputado visitou ex-presidente nesta segunda-feira em sua casa, após autorização de Alexandre de Moraes

Na véspera do julgamento que pode culminar na condenação de Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi ao encontro do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar Brasília. A reunião, realizada de forma reservada na casa do político no Jardim Botânico, teve como principal pauta a articulação pela anistia dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

Procurado, Lira não comentou. A assessoria do deputado, por sua vez, informou que a reunião teve o intuito único de prestar solidariedade.

Segundo relatos de aliados, o encontro começou por volta das 16h e durou pouco mais de uma hora. Os dois tiveram discussões sobre o andamento das negociações no Congresso. Bolsonaro reforçou a Lira ver como importante a aprovação de um projeto amplo de anistia, que contemple não apenas os manifestantes presos, mas também figuras políticas e militares envolvidos nos episódios anteriores.

Esses mesmos interlocutores afirmaram que Lira traçou a Bolsonaro um diagnóstico do clima na Câmara: a proposta avança entre deputados do PL e de legendas do Centrão, mas encontra resistência em setores da base governista e até em partidos de oposição mais moderados. O deputado avaliou com o ex-presidente quais estratégias adotar para reduzir as resistências, inclusive a possibilidade de uma anistia restrita.

Para aliados, o encontro foi simbólico: além de reafirmar o elo político entre os dois, Lira sinalizou que não pretende deixar Bolsonaro isolado no momento mais delicado de sua trajetória.

A visita também reforçou a tentativa de Bolsonaro de manter protagonismo político mesmo em prisão domiciliar. Nos bastidores, ele tem delegado a Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) a tarefa de assumir um papel mais ativo nas negociações públicas, enquanto usa encontros reservados, como o de Lira, para alinhar a estratégia.

A pauta da anistia deve voltar ao centro do debate legislativo nesta semana, uma vez que a oposição elegeu o tema como prioritário. Os líderes se reúnem amanhã por volta das 11h para discutir estratégias.

