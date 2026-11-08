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Presidente da República Em pronunciamento, Lula agradece ao povo brasileiro pela reeleição: "Foi emocionante" O presidente da República falou sobre os feitos do seu terceiro mandato, criticou a atuação das bigtechs durante as eleições de 2026 e afirmou que o Brasil não é o país para quem foge das próprias responsabilidades

Na noite deste domingo (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em pronunciamento à nação, agradeceu a Deus e ao povo brasileiro pela reeleição para o seu quarto mandato como chefe de Estado.

Segundo ele, o país viveu uma das eleições mais importantes da história neste ano, com recorde de eleitores e a menor abstenção dos últimos anos.

“Antes de ir às urnas, o povo brasileiro foi às ruas e às redes defender seus direitos, suas causas e suas esperanças. Foi a vitória da democracia. Foi emocionante ver a juventude liderar manifestações espontâneas, motivada pelo sonho de dias melhores”, afirmou Lula.

O presidente reeleito também aproveitou para mencionar a importância dos idosos no segundo turno e disse que eles foram responsáveis por oferecer uma lição de vida importantíssima para o país: a de que não existe limite de idade quando se trata de defender os próprios direitos. Para ele, essa é a verdadeira representação do patriotismo brasileiro.

“Fomos às ruas uns pelos outros. Fomos às ruas pelos nossos direitos, pela nossa soberania, pela nossa natureza, pelas nossas riquezas e pelo nosso futuro. Os filhos do Brasil não fugiram à luta”, comemorou. “Provamos mais uma vez que o Brasil não cabe no quintal de ninguém”, completou.

Durante o pronunciamento, Lula mencionou a suposta interferência das big techs no processo eleitoral brasileiro, destacando os milhões de visualizações de conteúdos de desinformação e fake news.

De acordo com o chefe do Executivo, diversos países estão sofrendo com a atuação dessas empresas, mas, com a participação popular, é possível fazer a verdade vencer a mentira, assim como ocorreu no Brasil.

“Minhas amigas e meus amigos, sou imensamente grato pelos mais de 64 milhões de votos que recebi e vou governar para todas as brasileiras e todos os brasileiros, como sempre fiz. É preciso construir pontes em vez de muros”, agradeceu o presidente.

Terceiro mandato

A pouco mais um mês do fim do terceiro mandato como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva informou que pretende encaminhar as últimas realizações deste ciclo e estruturar as mudanças necessárias para construir o governo dos próximos quatro anos.

A ideia é que o quarto mandato seja mais dinâmico e moderno, além de capaz de implementar, com segurança, transparência e responsabilidade, tudo o que foi prometido aos brasileiros durante a campanha.

“Nunca fugi dos compromissos, nunca fugi das críticas, nunca fugi da luta e jamais abandonei meu país. O Brasil não é lugar para quem foge das suas responsabilidades”, disse.

No pronunciamento à nação, o presidente enumerou algumas das ações realizadas durante o mandato, entre elas, a isenção do Imposto de Renda (IRPF) para aqueles que recebem até R$ 5 mil e o fim das bets.

Reforma política e do Judiciário

Outro ponto levantado por Lula foi a necessidade de promover um debate sobre uma reforma política e do Judiciário.

Como já havia mencionado anteriormente, ele acredita que é dever dos agentes públicos atender a esse desejo do povo brasileiro, pois já chegou a hora da Justiça brasileira recuperar sua credibilidade.

“A atividade da magistratura precisa de juízes independentes, éticos e livres de conflitos de interesses e projetos de enriquecimento. Com uma Justiça eficaz, poderemos encarar com mais rigor a corrupção, o crime organizado e os sonegadores”, comentou.

O chefe de Estado explicou que é necessário combater as facções criminosas, as milícias, os magnatas do crime e os agressores de mulheres e meninas, além de promover a integração entre o governo federal, os estados e os municípios.

Com a aprovação da PEC da Segurança Pública, afirmou que encaminhará uma medida provisória para garantir a criação do Ministério da Segurança Pública.

De acordo com o pronunciamento, o quarto mandato de Lula buscará integrar e garantir a atuação conjunta de todas as forças policiais para retomar os territórios ocupados pelos criminosos e devolver a tranquilidade à população.

O plano também prevê o fortalecimento do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.

Outro compromisso é a ampliação dos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes, tanto na vida real quanto no ambiente digital.

Idosos

Considerados um público importante na reeleição, os idosos também foram mencionados entre as prioridades do quarto mandato de Lula.

“Nosso trabalho terá foco no crescimento, sem abandonar o cuidado com quem mais precisa, sobretudo os idosos. Iremos aprofundar a Política Nacional de Cuidados”, afirmou.

“A população brasileira está envelhecendo e é urgente um aperfeiçoamento das políticas públicas para que sejam capazes de promover qualidade de vida e dignidade para a população idosa.”

Oitava economia do mundo

O presidente também afirmou que o país caminha para se tornar a oitava maior economia do mundo.

Para ele, esse resultado é consequência de um modelo de desenvolvimento baseado na melhoria da renda das famílias, na criação de oportunidades de crescimento por meio da educação e do bem-estar social, além da baixa taxa de desemprego e da inflação sob controle.

Segundo o chefe do governo, o Pé-de-Meia Universitário será lançado para auxiliar estudantes do ensino superior. Além disso, o projeto prevê ampliar os investimentos no ensino técnico, na educação digital e nas universidades.

No entanto, a dívida pública e os juros elevados são preocupações para o governo Lula. Por isso, o presidente reafirmou seu compromisso com a responsabilidade fiscal para viabilizar políticas sociais sustentáveis e ampliar os investimentos.

“Um dos principais objetivos do nosso governo é elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB, em parceria com o setor privado. Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros”, prometeu.

“Além de acreditar na economia popular, vamos comprar as dívidas das famílias junto aos bancos e perdoar a dívida dos microempreendedores individuais junto ao governo federal”.

Por fim, Lula afirmou que não perderá a oportunidade de fazer do Brasil um país capaz de transformar suas riquezas naturais em oportunidades para empreendedores e trabalhadores, além de promover o crescimento da nação.

“Com fé e esperança, seguiremos construindo um Brasil mais humanista, solidário e fraterno, um Brasil melhor e mais próspero para todas as pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe o Brasil e o povo brasileiro”, finalizou.

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