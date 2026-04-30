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Dia do trabalhador Em pronunciamento, Lula fala sobre novo Desenrola Brasil, dívidas em bets e escala 6 por 1 O endividamento subiu para 49,9% no mês de fevereiro, alcançando o maior patamar da série histórica do Banco Central

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O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um pronunciamento em rede nacional na noite desta quinta-feira (30), em homenagem ao feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta sexta-feira (1º).

O chefe de Estado anunciou o início do programa Novo Desenrola Brasil, voltado para resolver o problema de endividamento das famílias no Brasil, para a próxima segunda-feira (4).

Segundo o Relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito, o endividamento subiu para 49,9% no mês de fevereiro, alcançando o maior patamar da série histórica do Banco Central.

"As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívidas do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do Fies", afirma o presidente.

No programa, também será possível sacar valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar as dívidas.

No entanto, aqueles que utilizarem o programa não poderão apostar em bets por, pelo menos, um ano.

"Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bets. Por isso, quem aderir ao Novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Não foi o nosso governo que deixou as bets entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando", declara Lula.

O presidente ainda mencionou que o feriado do trabalhador será histórico para os brasileiros em 2026, com o encaminhamento do projeto de lei que, se aprovado, acabará com a escala 6 por 1 (trabalha-se 6 dias e descansa-se apenas 1) e reduzirá as jornadas de trabalho, que passarão a ser de, no máximo, 40 horas semanais.

“Não faz sentido que, no século XXI, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar seis dias por semana para descansar apenas um dia”, comenta o chefe de Estado.

E a situação ainda piora para as mulheres, que possuem jornada dupla na maioria dos lares brasileiros. Elas chegam cansadas do trabalho e ainda precisam cuidar da casa e dos filhos.

Por isso, para o presidente, é essencial que o projeto seja aprovado. Assim, os trabalhadores brasileiros conseguirão passar mais tempo com a família, acompanhar o crescimento dos filhos, estudar, cuidar da saúde, ir à igreja e viver além do trabalho.

“Elite sempre foi contra”

Ainda durante o discurso, o chefe de Estado disse que sabe que os direitos dos trabalhadores foram conquistados com muita luta, mas também afirma que a elite brasileira sempre foi contra melhorias para esse público.

“O salário mínimo, as férias remuneradas e o 13º salário. A turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direitos aos trabalhadores. Se dependente do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil”, comenta o presidente.

“Toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força e todo mundo acaba ganhando. É isso que vai acontecer com o fim da escala 6 por 1 no Brasil.”

Apesar de reforçar que acredita que o sistema joga contra toda vez que o governo tenta melhorar a vida do povo, Lula disse que renova a sua fé em Deus e nos brasileiros, principalmente naqueles que levantam cedo, enfrentam dificuldades, mas cultivam esperança e não desistem dos próprios sonhos.

Ações

O presidente também mencionou os efeitos da guerra no Oriente Médio, que vêm afetando países do mundo inteiro com o aumento do preço do petróleo.

“O nosso governo agiu rapidamente. Com muito esforço, tiramos os impostos dos combustíveis e tomamos uma série de medidas urgentes para conter o aumento dos preços, garantir o abastecimento e aliviar o peso da guerra sobre as famílias brasileiras”, conta o chefe de Estado.

Outros conquistas foram mencionadas pelo presidente. São ela:

A menor taxa de desemprego;

A menor inflação acumulada em 4 anos da história do país;

O maior rendimento médio dos trabalhadores da história do Brasil;

A valorização do salário mínimo;

A isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais e descontos para aqueles que recebem até R$ 7.350;

A antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS, feita em todos os anos do governo;

A ampliação da licença-paternidade;

A isenção da conta de luz para as famílias que consomem até 80 kWh e desconto para quem consome até 120 kWh;

O lançamento do “gás do povo”.

“O Brasil é grande demais para baixar a cabeça. O Brasil não aceita ser quintal de ninguém”, afirma o presidente. “Um grande abraço e viva o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.”

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