ex-presidente Em rede social, Michelle pede orações por Bolsonaro, que chega a hospital para internação Ex-presidente será submetido, na quinta-feira (25), a uma cirurgia para retirada de hérnia inguinal bilateral

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro disse na manhã desta quarta-feira, 24, que estava chegando ao hospital DF Star, em Brasília, para acompanhar a internação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Em publicação no Instagram, ela pediu intercessão e orações pelo ex-presidente e por toda a equipe médica.

Também mencionou que estará sem aparelho celular enquanto estiver no leito do marido. "Conto com a compreensão de todos e retornarei assim que possível."

Bolsonaro será submetido, na quinta-feira, 25, a uma cirurgia para retirada de hérnia inguinal bilateral. O procedimento e o deslocamento foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente chegou na manhã desta quarta-feira ao local, para internação e realização de exames pré-operatórios.

Moraes autorizou Michelle a acompanhar o ex-presidente durante a internação, mas negou o pedido da defesa para visitas de Carlos e de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O ministro do STF também determinou medidas de segurança no hospital.

Entre elas, proibiu a entrada de celulares e demais equipamentos eletrônicos no quarto que receberá o ex-presidente; apenas aparelhos médicos estão liberados no local.





