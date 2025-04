Em reduto bolsonarista, Lula recebe bispo no palco e ataca ex-presidente

A- A+

Em mais um aceno ao eleitorado católico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta segunda-feira ao lado do bispo diocesano de Campos dos Goytacazes (RJ), Dom Roberto Francisco Ferreira da Paz, em evento que marcou a inauguração do novo campos da Universidade Federal Fluminense (UFF) na cidade.

A presença do religioso foi destacada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que subiu ao palco antes de Lula:

— Queria cumprimentar o bispo Ferreirinha. Eu já pedi a sua bênção — afirmou Camilo.

No mês passado, em agenda no Rio Grande do Norte, Lula havia participado de um evento ao lado do ex-arcebispo de Natal Dom Jaime Vieira Rocha. Na ocasião, o presidente chegou a rezar um Pai Nosso em público.

A série de afagos ocorre em um momento no qual Lula enfrenta perda de apoio entre os católicos. Segundo pesquisa Datafolha, sua popularidade entre adeptos da religião caiu de 42% para 28%.

Ao mesmo tempo, setores da direita avançam sobre esse eleitorado. Um exemplo é o Frei Gilson, líder católico conhecido por suas pregações e transmissões online. Alvo de críticas da esquerda por discursos considerados misóginos e anticomunistas, Frei Gilson nunca declarou apoio direto a Jair Bolsonaro (PL), mas passou a ser apoiado por bolsonaristas e pelo próprio ex-presidente. Em uma live de 2021, por exemplo, apareceu cercado por bandeiras do Brasil enquanto pedia a intercessão de Nossa Senhora contra o “flagelo do comunismo”.

Críticas em reduto adversário

Durante a inauguração , Lula também fez críticas diretas ao ex-presidente Bolsonaro:

— Procurem a história de Campos e do Brasil e vejam quais foram os governantes que investiram na educação. Pesquisem e vocês vão perceber que teve gente que passou por esse país governando só para contar mentira e provocar — disse.

Campos dos Goytacazes é um tradicional reduto bolsonarista. No segundo turno das eleições de 2022, Bolsonaro obteve 63% dos votos válidos no município, contra 36,8% de Lula. Trata-se ainda da cidade natal do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), apontado como possível sucessor do governador Cláudio Castro (PL). Ambos não compareceram ao evento.

Além do presidente Lula, participaram da cerimônia os ministros Camilo Santana (Educação), Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e Renan Filho (Transportes). O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), filho do ex-governador Anthony Garotinho, também esteve presente e foi vaiado pelo público.

A visita foi marcada por manifestações contrárias ao governo. Muros próximos à universidade amanheceram pichados com “Fora, Lula”, e um manifestante chegou a pendurar um cartaz declarando que a cidade estava “de luto” com a presença do presidente.

A cerimônia marcou o repasse de R$ 74,4 milhões para a universidade e o anúncio de novas iniciativas na área da educação no estado, como o edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), voltado ao apoio a estudantes de cursos preparatórios para vestibulares.

A agenda presidencial ocorre em meio à queda nos índices de popularidade de Lula. Segundo a última pesquisa Genial/Quaest, 56% da população desaprovam o governo. A aposta em investimentos na educação integra a estratégia do Planalto para tentar reverter esse cenário.

Nesta terça-feira, Lula continua sua agenda no Rio de Janeiro, com visitas previstas a Paracambi, na Baixada Fluminense, e Resende, no Sul do estado.

