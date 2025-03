Em referência a Gleisi, Lula diz a que colocou "mulher bonita'" para mudar relação com Congresso

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que escalou uma “mulher bonita” para chefiar a articulação política, em referência a Gleisi Hoffmann, para “mudar” a relação com o Congresso.

Lula participou de um evento no Palácio do Planalto para lançar o novo consignado privado. Parlamentares estavam presentes, como o presidente da Câmara. Hugo Motta (Republicanos-PB).

— É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara (Motta) e o presidente do Senado (Davi Alcolumbre). Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês… Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês.

No mesmo evento, Lula fez um afago ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem sendo alvo de questionamentos.

— Tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda — disse ele. — Fico pensando se as pessoas têm noção do que o companheiro Haddad já nos patrocinou como ministro da Fazenda em dois anos.

Posse de Gleisi

Ao discursar no evento de posse, na segunda-feira, Gleisi tentou amainar a imagem de radical ao fazer acenos ao ministro Fernando Haddad (Fazenda), com quem já viveu embates.

A escolha de Lula pela agora ex-presidente do PT foi vista por aliados como uma guinada à esquerda do governo, em especial pelas críticas que ela fez a medidas econômicas tomadas ao longo destes dois anos de mandato.

— Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar nas consolidações das pautas econômicas do governo. Pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda — disse Gleisi, acrescentando que "cumprirá acordos" com o Congresso. — Devemos fazer política para somar, respeitando adversários, construindo alianças e cumprindo acordo legitimados no interesse do país e da população.

A principal pauta do Ministério da Fazenda para 2025 é aprovar a reforma da renda, que prevê isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

O texto ainda está em discussão no governo.

A nova ministra e Haddad já viveram embates no governo, com críticas dela à política econômica. Para distensionar o ambiente, Gleisi ligou para o colega de Esplanada assim que foi anunciada no cargo, há dez dias.

O atrito entre os dois veio à tona no primeiro ano de mandato, em 2023, quando Gleisi fez ressalvas internas ao novo arcabouço fiscal apresentado por Haddad.

Em dezembro daquele ano, o PT, comandado por ela, publicou uma nota criticando o “austericídio fiscal”. Ela negou posteriormente se tratar de uma crítica ao governo.

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), participaram da posse e foram saudados pela nova ministra.

— Nós vamos ter uma atuação conjunta em defesa do povo e do país. Presidente Hugo, presidente Alcolumbre, com vocês quero manter a relação respeitosa,

Veja também