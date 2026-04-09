Em resolução, Novo exige que candidatos ao Senado apoiem impeachment de ministros do STF
Defesa da pauta ganhou força na direita após os desdobramentos do escândalo do Banco Master
O Partido Novo determinou que candidatos da legenda ao Senado no pleito deste ano precisarão se comprometer a defender o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em casos de crime de responsabilidade, abuso de autoridade ou quebra de decoro. A imposição foi incluída nas diretrizes partidárias, publicadas pela sigla no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira, que orientam as escolhas dos postulantes e a formação de alianças na eleição de 2026.
A defesa pelo impeachment de ministros de Corte ganhou força na direita após os desdobramentos do escândalo do Banco Master e deve ser uma das principais pautas levantadas pela oposição durante o pleito.
Na resolução, o Novo também vedou coligações com a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, e com a Federação PSOL-Rede, por considerar haver incompatibilidade ideológica. O documento prevê que diretórios estaduais poderão propor alianças locais, mas qualquer acordo dependerá de aprovação da direção nacional da legenda.
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A resolução fixou critérios para a seleção de candidatos, prevendo que os postulantes precisarão demonstrar alinhamento com os princípios do partido, idoneidade moral, capacidade eleitoral e respeito às normas legais e internas da legenda.
O presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, defende que as diretrizes buscam preservar a coerência política da legenda no próximo ciclo eleitoral.
— Para além da própria eleição, queremos garantir que quem represente o Novo esteja alinhado com nossas ideias e com a necessidade de fortalecer o equilíbrio entre os três Poderes e os mecanismos de responsabilização das instituições.