A- A+

ELEIÇÕES 2026 Em resolução, Novo exige que candidatos ao Senado apoiem impeachment de ministros do STF Defesa da pauta ganhou força na direita após os desdobramentos do escândalo do Banco Master

O Partido Novo determinou que candidatos da legenda ao Senado no pleito deste ano precisarão se comprometer a defender o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em casos de crime de responsabilidade, abuso de autoridade ou quebra de decoro. A imposição foi incluída nas diretrizes partidárias, publicadas pela sigla no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira, que orientam as escolhas dos postulantes e a formação de alianças na eleição de 2026.

A defesa pelo impeachment de ministros de Corte ganhou força na direita após os desdobramentos do escândalo do Banco Master e deve ser uma das principais pautas levantadas pela oposição durante o pleito.

Na resolução, o Novo também vedou coligações com a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, e com a Federação PSOL-Rede, por considerar haver incompatibilidade ideológica. O documento prevê que diretórios estaduais poderão propor alianças locais, mas qualquer acordo dependerá de aprovação da direção nacional da legenda.

A resolução fixou critérios para a seleção de candidatos, prevendo que os postulantes precisarão demonstrar alinhamento com os princípios do partido, idoneidade moral, capacidade eleitoral e respeito às normas legais e internas da legenda.

O presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, defende que as diretrizes buscam preservar a coerência política da legenda no próximo ciclo eleitoral.

— Para além da própria eleição, queremos garantir que quem represente o Novo esteja alinhado com nossas ideias e com a necessidade de fortalecer o equilíbrio entre os três Poderes e os mecanismos de responsabilização das instituições.

Veja também