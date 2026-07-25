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Eleições Em reta final para as convenções, Raquel e João intensificam agendas de pré-campanha Em giro pelo interior, pré-candidatos circulam ao lado de aliados

As duas principais pré-candidaturas que disputam o governo estadual, segundo as pesquisas, terão um fim de semana de agendas pelo interior do estado.

No último fim de semana antes das convenções que vão oficializar as candidaturas, a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) reforçam a presença junto ao eleitorado de regiões estratégicas do estado.

Após uma semana de articulações em torno da formação da chapa para disputar a reeleição, a governadora Raquel Lyra (PSD) iniciou o giro pelo Sertão na sexta-feira.

A primeira parada foi em Triunfo e a segunda em Salgueiro. Nos dois municípios a gestora participou do Festival Pernambuco Meu País.



O evento é uma das principais vitrines do governo na área cultural e foi criado por Raquel Lyra em 2024 com o objetivo de descentralizar a oferta de atrações culturais, contemplar as manifestações culturais do estado, além de promover a economia e o turismo no período do inverno.

Neste sábado, a governadora tem compromisso em Sertânia. Ao lado da prefeita Pollyanna Abreu (PSD), aliada de primeira hora, Raquel Lyra participa da 52ª Exposição de Caprinos e Ovinos de Sertânia (Expocose).

O giro pelo Sertão encerra no domingo, com a participação na tradicional Missa do Vaqueiro, em Serrita. Lá, Raquel Lyra será recebida pelo também aliado, o prefeito Alaúde Benedito (PSD).

Em todos esses compromissos a gestora deve circular ao lado dos pré-candidatos ao Senado, o presidente estadual do União Brasil, Miguel Coelho, e o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD).

Senado

A governadora enfrenta uma disputa interna dentro da federação União Progressista (UP) para definir quem representará o grupo político na chapa.

De um lado, o presidente da federação, deputado federal Eduardo da Fonte, reivindica o espaço em retribuição ao apoio dado pelo PP à gestão.

Do outro, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, que se reaproximou da governadora após um período de rompimento, recebeu dela a palavra de que estaria na chapa como candidato ao Senado.

A última tentativa de Raquel Lyra para resolver o impasse foi propor, em reunião, na última quinta, com deputados estaduais e prefeitos do PP que todas as candidaturas fossem avulsas, o que foi rejeitado pelos membros da sigla.

Com a negativa, a pessedista pediu a antecipação da convenção da federação, marcada para 5 de agosto. O pedido está em análise pelo jurídico da federação.

A governadora e Eduardo da Fonte devem voltar a dividir agenda no domingo, no evento beneficente Jogo Solidário com Frei Gilson, na Arena de Pernambuco, realizado pela comunidade Obra de Maria.

Oposição

Pré-candidato ao governo estadual pela oposição, João Campos também iniciou a agenda de visitas ao interior na sexta-feira, com a ida ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sirinhaém, na Zona da Mata Sul.

No sábado, está programada a ida à feira de Ribeirão, onde realizará ação da pré-campanha. Será a primeira vez que o socialista vai à cidade após perder o apoio da prefeita Carol Jordão, que migrou para a base da governadora Raquel Lyra no mês passado, quando se filiou ao PSD.

Logo depois, Campos segue para o município de Bonito, no Agreste. Lá, o compromisso é no aniversário do prefeito Dr Ruy.

No mesmo dia, o socialista volta ao Recife para participar da convenção do MDB, que irá oficializar o apoio à chapa da Frente Popular na disputa para o governo estadual.

No domingo, João Campos também vai ao município de Serrita para participar da homenagem a Raimundo Jacó, na Missa do Vaqueiro, também acompanhado da chapa de pré-candidatos a vice, Carlos Costa (Republicanos) e ao Senado, o senador Humberto Costa (PT) e a ex-deputada Marília Arraes (PDT).



Estratégia

Embora João Campos e Raquel Lyra devam participar da Missa do Vaqueiro, em Serrita, no domingo, o objetivo da presença dos dois pré-candidatos vai além da participação em uma das manifestações culturais mais tradicionais do Sertão.

Para o cientista político Isaac Luna, agendas como a do evento possuem forte valor simbólico e funcionam como instrumentos de aproximação com o eleitorado e de fortalecimento das bases políticas, mesmo antes do início oficial da campanha.

"São festas que têm um capital simbólico muito grande. Nenhum candidato majoritário pode abrir mão de estar presente, porque elas geram conexão com as pessoas e um sentimento de pertencimento. Não é um momento de ganhar ou perder voto, até porque ainda estamos no período pré-eleitoral e nem é permitido pedir voto. O objetivo é produzir essa conexão, gerar material para a campanha e também aproveitar para conversar com prefeitos, deputados e lideranças locais, fortalecendo as estruturas políticas que serão fundamentais durante a eleição", avalia Isaac Luna.



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