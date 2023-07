A- A+

mercosul Em reunião com governo e oposição, Lula diz que só venezuelanos podem resolver problema do país Presidente mandou recados sobre o acordo comercial Mercosul-UE a seus pares europeus, dizendo que conclusão do acordo não pode ser baseada em ameaças

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (17) de uma reunião com representantes do governo da Venezuela e da oposição no país em Bruxelas, às margens da III Cúpula CELAC-UE. Do lado do governo, estava a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez e, do lado da oposição, Gerardo Blyde.

No encontro oposição e governo discutiram a possibilidade de um acordo para a realização das eleições de 2024 e o levantamento de sanções impostas sobre a Venezuela.

Lula ouviu os dois lados presentes e falou sobre a importância de a Venezuela ter um processo eleitoral reconhecido por todas as partes. Segundo o presidente, "só os venezuelanos podem resolver o problema do país".

Além de Lula, estavam presentes o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Do lado europeu, estava o presidente francês Emmanuel Macron.

Um dos temas levantados foi a possibilidade de um acordo interno para se falar sobre a suspensão das sanções impostas sobre a Venezuela após o reconhecimento internacional de Juan Guaidó como presidente venezuelano país por vários países, inclusive Estados Unidos e Brasil,

A avaliação é que houve mudanças no contexto político regional com a eleição de Lula no Brasil, Petro na Colômbia e o fim do governo Trump, e que seria então preciso aproveitar uma janela de oportunidade para trazer a Venezuela “de volta à normalidade” interna e externamente.

Com acordo com UE eclipsado: China e Ucrânia dominam discussões em viagem de Lula a Bruxelas

Veja também

Mundo Israel reconhece soberania do Marrocos do Saara Ocidental