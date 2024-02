A- A+

REUNIÃO COM COMISSÃO ELEITORAL Em reunião, ministro da Defesa de Bolsonaro disse que estava na 'linha de contato com inimigo' Em reunião ministerial em que Bolsonaro instigou ação antes das eleições, general falou sobre atuação dos militares no processo eleitoral

Em reunião ministerial no dia 5 de julho de 2022, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira afirmou que a pasta estava na "linha de contato com o inimigo" ao participar da comissão eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A participação dos militares na comissão ocorreu a convite do então presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, com o intuito de dar mais transparência ao processo e de evitar questionamentos por parte do ex-presidente Bolsonaro e do seu entorno

Na reunião em que Bolsonaro instiga uma ação dos ministros antes das eleições, temendo perder a disputa, Nogueira dá um panorama sobre como tem sido a ação dos militares.

"O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato do inimigo. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Na guerra, tem a linha de contato, linha de partida, vou romper aqui e iniciar a minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o ministério nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo", afirmou.

