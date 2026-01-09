A- A+

Mato Grosso Em reunião sobre benefícios, prefeito de Cuiabá sugere que servidoras não engravidem ao mesmo tempo Encontro tinha como objetivo discutir o pagamento do adicional de insalubridade e do benefício chamado "prêmio saúde", concedido a servidoras que entram em licença-maternidade

Ao discutir, durante reunião, benefícios concedidos a servidoras municipais que entram em licença-maternidade, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), afirmou que “torce para que nem todas as mulheres engravidem ao mesmo tempo”.

O Globo teve acesso ao áudio do encontro, realizado em outubro do ano passado. O objetivo era discutir pagamento do adicional de insalubridade e do benefício chamado “prêmio saúde”.

A reunião, noticiada pelo UOL e confirmada pelo Globo, contou com a presença de diversos servidores públicos, além de representantes de sindicatos, do ouvidor-geral e da secretária de Saúde da capital do Mato Grosso.

No áudio, Abilio diz que irá transferir as servidoras gestantes para outros locais, já que elas não podem trabalhar em ambientes insalubres. Na sequência, afirma torcer para que “nem todas as mulheres engravidem ao mesmo tempo”.

Um servidor presente questiona o prefeito sobre a declaração e diz que ela fez parecer que “a mulher engravidar é um problema”. Abilio rebate a acusação e afirma que “parece que todo mundo quer trabalhar em local insalubre” para receber o adicional no salário.

Segundo o prefeito, os servidores desejam que os ambientes de trabalho permaneçam insalubres para continuar recebendo o adicional.

— O desejo que estou vendo aqui é o seguinte: não vamos melhorar a saúde de Cuiabá porque, se a gente melhorar a insalubridade de Cuiabá, a gente vai ganhar menos — afirma Abilio.

Ele também diz que o desejo dos servidores, e “principalmente do ouvidor do Conselho de Saúde”, seria manter gestantes em “ambiente mais insalubre para que elas ganhem mais”.

— O desejo que estou vendo aqui é o seguinte: Não vamos melhorar a saúde de Cuiabá porque, se a gente melhorar a insalubridade de Cuiabá, a gente vai ganhar menos. Se eu trabalhar no consultório mais limpo, mais salubre, eu vou ganhar menos. Se eu trabalhar numa sala de medicação, que tudo sempre é organizado, que eu tenho EPI para tudo, é horrível para mim. Porque eu tô trabalhando num lugar mais seguro e menos insalubre. Parece que o desejo de vocês, principalmente o ouvidor do Conselho de Saúde, é "eu quero a gestante no lugar mais insalubre para ela ganhar mais" — afirmou o prefeito.

Procurada, a prefeitura de Cuiabá não respondeu até a publicação desta reportagem.

Veja também