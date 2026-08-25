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Eleições 2026 Em São Paulo, Lula e Flávio empatam no 1º turno com 30% cada um, aponta Quaest Renan Santos (3%), Ronaldo Caiado (3%) e Augusto Cury (2%) são os candidatos que seguem atrás no levantamento

A apenas 40 dias do primeiro turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as pesquisas para sua reeleição no Brasil, e em São Paulo, um eleitorado onde vinha enfrentando dificuldade para crescer, conseguiu um resultado melhor agora, segundo pesquisa da Quaest, divulgada hoje sob encomendada da TV Globo.

No estado mais populoso do país, Flávio Bolsonaro (PL) teria hoje 30% dos votos e Lula também 30% no primeiro turno. Flávio perdeu uma vantagem pequena que tinha, agora está empatado com seu adversário.

O restante dos votos válidos ficou com outros candidatos que ainda estão longe de qualquer perspectiva de ir a um segundo turno. Renan Santos (Missão), com 3%, Ronaldo Caiado (PSD), com 3%, e Augusto Cury (Avante), com 2%, são os únicos outros com mais de um ponto percentual.

Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) têm ambos 1% de intenção de voto. Pablo Marçal (PRTB) incluído no levantamento, tem 4% das intenções de voto, mas segue com os direitos políticos cassados.

Na pesquisa, 12% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou anular o voto. Outros 13% se disseram indecisos.

Em relação ao recorte da última pesquisa presidencial da Quaest dentro de São Paulo, no fim de julho, o novo resultado é uma notícia boa para Lula, que estava quatro pontos atrás do adversário.

Pouco menos de um mês atrás, Flávio marcava 34% de intenção de voto no levantamento, contra 30% de Lula no primeiro turno.

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-06946/2026.

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