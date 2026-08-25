Em São Paulo, Lula e Flávio empatam no 1º turno com 30% cada um, aponta Quaest
Renan Santos (3%), Ronaldo Caiado (3%) e Augusto Cury (2%) são os candidatos que seguem atrás no levantamento
A apenas 40 dias do primeiro turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as pesquisas para sua reeleição no Brasil, e em São Paulo, um eleitorado onde vinha enfrentando dificuldade para crescer, conseguiu um resultado melhor agora, segundo pesquisa da Quaest, divulgada hoje sob encomendada da TV Globo.
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No estado mais populoso do país, Flávio Bolsonaro (PL) teria hoje 30% dos votos e Lula também 30% no primeiro turno. Flávio perdeu uma vantagem pequena que tinha, agora está empatado com seu adversário.
O restante dos votos válidos ficou com outros candidatos que ainda estão longe de qualquer perspectiva de ir a um segundo turno. Renan Santos (Missão), com 3%, Ronaldo Caiado (PSD), com 3%, e Augusto Cury (Avante), com 2%, são os únicos outros com mais de um ponto percentual.
Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) têm ambos 1% de intenção de voto. Pablo Marçal (PRTB) incluído no levantamento, tem 4% das intenções de voto, mas segue com os direitos políticos cassados.
Na pesquisa, 12% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou anular o voto. Outros 13% se disseram indecisos.
Em relação ao recorte da última pesquisa presidencial da Quaest dentro de São Paulo, no fim de julho, o novo resultado é uma notícia boa para Lula, que estava quatro pontos atrás do adversário.
Pouco menos de um mês atrás, Flávio marcava 34% de intenção de voto no levantamento, contra 30% de Lula no primeiro turno.
A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-06946/2026.