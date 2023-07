A- A+

ENCONTRO Em São Petersburgo, Dilma nega financiamento do Banco dos Brics à Rússia e discute transações O encontro da ex-presidente do Brasil com líder russo ocorreu no contexto da segunda Cúpula Rússia-África por sua posição de chefe no órgão, cargo que ocupa desde abril deste ano

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff, reuniu-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em São Petersburgo, na Rússia, nesta quarta-feira (26), onde expressou novamente o apoio ao uso de moedas locais, como o yuan chinês, para facilitar o comércio entre os países-membros do Brics — bloco diplomático composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.



Embora não tenha mencionado a guerra na Ucrânia na reunião, em comunicado divulgado mais cedo no Twitter, Dilma já havia adiantado que o órgão, também conhecido por Banco dos Brics, não avaliaria novos projetos de financiamento na Rússia devido às sanções relacionadas ao conflito.



O encontro da ex-presidente do Brasil ocorreu no contexto da segunda Cúpula Rússia-África por sua posição de líder no órgão, cargo que ocupa desde abril deste ano.

Além da reunião com Putin, Dilma também terá um encontro bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Na pauta de discussão estará a próxima cúpula do Brics, programada para ocorrer entre os dias 22 e 24 de agosto deste ano no país africano. O objetivo do encontro é tratar de questões relevantes e estratégicas para o bloco diplomático.

