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Pesquisa Eleitoral Em SP, Flávio Bolsonaro venceria Lula no 2º turno por 40% a 35%, aponta Genial/Quaest Pesquisa realizou 1.650 entrevistas a domicílio com eleitores de São Paulo entre os dias 23 a 27 de julho

Pesquisa Genial/Quaest sobre a corrida presidencial no Estado de São Paulo aponta que se a eleição fosse hoje, o senador do PL, Flávio Bolsonaro, venceria o presidente Luis Inácio Lula da Silva no segundo turno, por 40% a 35% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Já no cenário de primeiro turno, os dois estão empatados no limite da margem de erro. Flávio Bolsonaro pontua 34% e Lula 30% em São Paulo. Os outros concorrentes, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) pontuam 3% cada um no Estado.

Na disputa de segundo turno com outros concorrentes, Lula também está em empate técnico contra Caiado e Zema. Contra Caiado, Lula tem 35% e o ex-governador de Goiás 34%. Contra Zema, Lula registra 35% e o ex-governador de Minas 33%. Já numa eventual disputa contra Renan Santos, Lula venceria a disputa por 36% a 30%.

Para os eleitores de São Paulo, 57% afirmam que a definição de voto é definitiva; 42% dizem que podem mudar. No Estado, o governo Lula é desaprovado por 58% dos entrevistados e aprovado por 36%.

A Genial/Quaest realizou 1.650 entrevistas a domicílio com eleitores de São Paulo entre os dias 23 a 27 de julho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09998/2026.

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