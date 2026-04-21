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Eleições 2026 Em SP, líder evangélico sinaliza apoio à pré-candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto Ao lado de Gilberto Kassab, citado como "vice ideal", ex-governador de Goiás participou nesta terça-feira (21) de encontro da Igreja Fonte da Vida

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PS,) pré-candidato à Presidência, participou nesta terça-feira (21) de um evento da Igreja Fonte da Vida, no Clube Juventus, na Mooca, Zona Leste de São Paulo, e ouviu de seu líder, o apóstolo César Augusto, que ele poderá apoiá-lo ao Planalto, embora não tenha feito declaração definitiva.

– Conheço Caiado desde quando era deputado (...) Quando ele disse que seria candidato, disse a ele que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus precisa de um homem corajoso e coerente para fazer as mudanças neste país – afirmou Augusto, que emendou na sequência: – Temos dois candidatos maravilhosos de direita–, sem citar nominalmente o também pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL).

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi convidado para o evento, mas não compareceu, "por questões de agenda". Em discurso de sete minutos, Ronaldo Caiado falou de sua relação com o religioso anfitrião do evento.

– Conheci o apóstolo César Augusto quando minha mulher teve um problema muito sério de saúde. Sou médico, sou cirurgião. Você sabe que naquela hora você fica sem alternativa, tamanha a gravidade do quadro. Foi quando o apóstolo Cesar chegou e todos os dias ia visitar minha esposa Gracinha. E aí eu fui me aproximando cada vez mais dele. E vejam vocês que nós construímos uma amizade. Minha mulher está ótima de saúde, recuperou 100%, e eu e ele nos aproximamos cada vez mais. É por isso que eu sou grato a ele – afirmou Caiado.

Na sequência, Caiado citou sua experiência no Executivo e no Legislativo, como forma de se contrapor a Flávio.

Sem mencionar o adversário, o político goiano citou seus mandatos como deputado, senador e governador e voltou a falar que "em Goiás, bandido não cresce", mantra de sua segunda campanha ao Planalto.

Há duas semanas, também em São Paulo, Caiado, desta vez se referindo especificamente ao senador Flávio Bolsonaro, comparou os dois a médicos que atuam em hospitais.

– Você botaria seu filho para ser operado por alguém que começou o primeiro ano de faculdade ou por quem já tem experiência de vários anos de cirurgia? — questionou.

Além de acenar para a segurança e citar a experiência política, Caiado vem tentando se aproximar dos evangélicos.

O ex-governador intensificou a interlocução com operadores religiosos e passou a oferecer espaço político a eles em sua campanha. Na semana passada fez aceno a lideranças ligadas à Assembleia de Deus Ministério Madureira.

Nesta terça-feira (21), Caiado, que tem passado a maior parte do tempo de pré-campanha em São Paulo, foi acompanhando pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, citado como "vice ideal" pelo ex-governador em outro evento recente no estado.

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