Caravana Em tentativa de salvar mandato, Glauber Braga realiza ato no Recife Deputado reuniu lideranças de esquerda e centro-esquerda na Faculdade de Direito do Recife

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) realizou, nesta segunda-feira (2), um ato político na Faculdade de Direito do Recife como parte da “Caravana Nacional Glauber Fica”, mobilização que visa percorrer o país contra o processo de cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados. A capital pernambucana foi a 15ª cidade a receber a caravana.

Durante a atividade, Glauber Braga afirmou que a mobilização nas ruas tem sido fundamental para dificultar o andamento da cassação.

“Aquilo que era uma tentativa de cassação sumária, se transformou em uma cassação muito difícil por conta do preço político. Hoje, estou convicto que essa cassação não vai ser operada. Para um julgamento que tinha um resultado prévio fixado, a única defesa possível é uma defesa radical e que se amplie a relação com o povo. Essa mobilização não se atém às articulações institucionais, porque se dependesse disso a cassação já estava operada. Vou conversar com os deputados, apresentar minhas razões, mas há uma opção política de fazer a mobilização na rua”, declarou.

O ato contou com a presença de parlamentares da esquerda e centro-esquerda de Pernambuco, entre eles os deputados estaduais Doriel Barros, João Paulo e Rosa Amorim (todos do PT), Dani Portela (PSOL), e a deputada federal Maria Arraes (Solidariedade). Cada participante teve dois minutos para discursar.

Presente no evento, Maria Arraes afirmou que está dialogando com parlamentares para tentar reverter a decisão no plenário.

“Esse movimento que Glauber tem feito está sendo importante para outros parlamentares entenderem a dimensão do problema que está sendo causado em um processo tão injusto. Tenho certeza que iremos reverter, no plenário, todos esses desmandos. Já conversei com alguns deputados, o campo da esquerda e da centro-esquerda está bem alinhado, o desafio maior é convencer o centrão, a centro-direita e a direita. Eles têm muito rabo preso e têm medo que esse processo volte contra eles”, disse.

A deputada estadual Dani Portela também criticou a condução do processo contra Glauber em comparação a outros casos envolvendo parlamentares de direita.

“A gente tem um dos piores congressos nacionais da história e a correlação de forças é muito desfavorável. Uma comissão de ética que processo nenhum anda, que passa a mão na cabeça de Flordelis, Carla Zambelli e, recentemente, Chiquinho Brazão, corre com um processo contra Glauber”, afirmou.

Já o deputado estadual Doriel Barros ressaltou que o processo tem viés político.

“Glauber é vítima de um processo político pelas posições que vem assumindo. A gente não poderia deixar de estar aqui para dar apoio. A gente sabe que se o processo for à plenário, o congresso nacional tem maioria conservadora, não querem ver a esquerda presente”.

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSOL, o ex-vereador do Recife Ivan Moraes também participou do ato.

“Pernambuco está, mais uma vez, mostrando que abraça a democracia. Não precisa ser de esquerda para saber o absurdo que é essa perseguição a Glauber”, declarou.

O processo de cassação de Glauber Braga foi aprovado no Conselho de Ética da Câmara no dia 9 de abril por 13 votos a 5, com base em acusação de quebra de decoro parlamentar. Um recurso apresentado à Comissão de Constituição e Justiça foi rejeitado em 29 de abril, por 44 votos a 22. A decisão agora seguirá para a Mesa Diretora e, posteriormente, ao plenário da Câmara, onde são necessários ao menos 257 votos favoráveis para que a cassação se concretize.

