POLÍTICA Em troca de afagos, Lula prestigia Tarcísio, que retribui com elogio a projeto do petista Considerado principal herdeiro político de Jair Bolsonaro, governador de São Paulo participou de evento no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro de Jair Bolsonaro, trocaram afagos nesta terça-feira durante um evento no Palácio do Planalto, em que o governo federal anunciou financiamento de R$ 10 bilhões para melhorias no estado.



O oposicionista foi escalado pelo petista para falar na solenidade. Tarcísio aproveitou para agradecer e elogiar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma das principais apostas da gestão Lula.

— Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando o maior cheque. Mas de fato, a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso. São projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes — discursou Tarcísio.

O governador agradeceu ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A obra no metrô da capital (Linha 2) está prevista no âmbito do PAC. O montante também será destinado à construção do trem de média velocidade até Campinas (SP).

Na cerimônia, Lula avaliou que uma das prioridades de bancos públicos como BNDES e Caixa Econômica Federal deve ser a garantia de empréstimos para estados e municípios, e patrocinar investimentos nos entes federativos.

— A orientação é essa: prefeito não é bandido, governador não é bandido. Se ele tiver as contas em dia, ele tem direito sim de ir ao banco e pedir o financiamento e o banco financiar — disse.



A aproximação de Tarcísio não só do governo federal, mas também de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) tem desagradado a base bolsonarista.

Atos golpistas

O governador de São Paulo, por exemplo, foi um dos que atendeu ao chamado de Lula e compareceu em reunião em Brasília no dia seguinte ao ataque às sedes dos Três Poderes. Ontem, na mesma solenidade, o petista anunciou que o Palácio do Planalto está organizando um ato no próximo dia 8 de janeiro para lembrar um ano da data. Entre os convidados, estão governadores e parlamentares.

— Estou convidando todos os governadores, porque no dia 8 de janeiro nós vamos fazer um ato aqui em Brasília, para lembrar o povo que houve uma tentativa de golpe, que foi debelado pela democracia deste país. Eu pretendo que todos os governadores estejam aqui, deputados, senadores e empresários — disse o presidente.

Bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as dependências do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. O STF já condenou 25 pessoas por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. As penas chegam a 17 anos de prisão.

Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, afirmou, em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo”, que as penas aplicadas aos presos pelos ataques golpistas são elevadas pois os crimes “foram gravíssimos”, e múltiplos.

