Em vídeo, Flávio diz que Lula dividiu poder com Moraes e governa ao lado de parte do STF
"O atual presidente dividiu o seu poder com Alexandre de Moraes. E, no fim, o Brasil ficou sem presidente nenhum. Sem comando", disse o candidato do PL, nas redes sociais
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) publicou nesta terça-feira, 15, um vídeo em que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A peça é divulgada no mesmo dia em que a Corte julga a abertura de inquérito contra o ministro.
"O atual presidente dividiu o seu poder com Alexandre de Moraes. E, no fim, o Brasil ficou sem presidente nenhum. Sem comando", disse Flávio, nas redes sociais.
Interrompi meu próprio programa eleitoral para fazer um pronunciamento oficial a nação brasileira.— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 15, 2026
O Brasil precisa ser passado a limpo.
A mudança que o país precisa tem nome: Flávio Bolsonaro #Bolsonaro #FlavioBolsonaro #Vote22 pic.twitter.com/a1xJf2wC50
No vídeo, o senador não fez qualquer menção ao caso Dark Horse, pelo qual é investigado desde julho pela Polícia Federal.
Segundo Flávio, o governo Lula "criou um desequilíbrio institucional, decidiu governar ao lado de uma parte do Supremo Tribunal Federal, que descumpriu a lei". "Não é à toa que isso tudo está acontecendo. É porque o atual governo, a gente não pode deixar de dizer, faz parte desse sistema que está apodrecido", disse.
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O candidato tem usado a estratégia de ligar Lula a Moraes e tem dito, em seus discursos, que "quem vota em Lula vota em Moraes"
No vídeo, Flávio também voltou a prometer que, se eleito, não tentará a reeleição. "Não serei candidato à reeleição, porque assim só terei como compromisso consertar o País", afirmou.
Acenou ainda para a econômica e afirmou que, em sua eventual gestão, "os juros vão desabar e a dívida também".