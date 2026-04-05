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eleições Em vídeos como pré-candidato, Haddad destaca investimentos federais em Rodoanel, metrô e mais em SP No material, ex-ministro da Fazenda afirma que 'governo do estado nunca mostra os bilhões investidos pelo governo Lula' e presidente diz que 'São Paulo merece mais'

O PT vai começar a veicular na televisão, nesta semana, as primeiras inserções partidárias com Fernando Haddad (PT) desde que ele foi anunciado pré-candidato ao governo de São Paulo. Nos dois materiais, que já foram divulgados nas redes sociais de Haddad e do partido, o ex-ministro da Fazenda destaca os investimentos do governo federal em grandes obras de São Paulo.

Em um deles, o presidente Lula (PT) aparece conversando com Haddad por telefone. No outro, o pré-candidato aparece sozinho. Sem citar diretamente o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu principal adversário, Haddad afirma que “o governo do estado nunca mostra os bilhões investidos pelo governo Lula”.

— Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras, mas isso eles não revelam. Mas tudo bem, porque nossa parceria é com você, o povo de São Paulo — diz o ex-ministro no material, intitulado "a verdade sobre as obras em São Paulo".

No outro, Haddad se refere ao estado como “o grande motor da economia do país” e afirma que “nunca um governo federal trabalhou tanto por São Paulo”, enquanto Lula diz que "São Paulo merece muito mais".

Nas imagens, aparecem obras como o trecho Norte do Rodoanel, que teve financiamento de R$ 1,3 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Trem Intercidades (TIC) que vai ligar São Paulo até Campinas (que também terá financiamento via BNDES), a expansão de linhas do Metrô, como a Linha 2 (Verde), hospitais e equipamentos de saúde e unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.

A disputa de paternidade sobre grandes obras em São Paulo já vem sendo desenhada há meses por Tarcísio e Haddad, como mostrou O GLOBO, e já até causou trocas de farpas em público entre as duas gestões. Em março, Lula usou um evento com prefeitos em São Paulo para dizer que o atual governador anuncia obras custeadas pelos dois entes “como se fossem dele”.

— Tanto o trem, quanto o túnel e metrô, é dinheiro financiado pelo BNDES em nome do governo federal. Aqui em São Paulo, praticamente 60% das casas construídas são do Minha Casa, Minha Vida, que aqui eles dão o nome de Casa Paulista. E o governador tem inaugurado muitas dessas casas, ele poderia pelo menos ter a singeleza de dizer “essas casas são feitas pelo governo federal, e eu pedi licença para chamar de Casa Paulista”. Que é um programa criado pelo Alckmin quando era governador. Nem nome ele criou, só plagiou — falou na ocasião.

Dias depois, em um evento no Palácio dos Bandeirantes para anunciar novas unidades do Casa Paulista, Tarcísio rebateu as críticas do presidente da República, afirmando que “não fica chateado porque está acostumado a ouvir as bobagens dele”.

– Quem não tem o que mostrar tem que viver de narrativa, de propaganda. O problema é que o cidadão já não se enxerga mais na propaganda. Quando alguém tem que vir para SP para participar de determinadas entregas para dizer “o BNDES financiou isso”, ou seja, está celebrando operação de crédito, que é obrigação do banco, como se a operação de crédito fosse um favor. É o core do banco, se o BNDES não existir para financiar a infraestrutura vai existir para que? — falou.

Em dezembro, durante o evento de inauguração da primeira etapa do Rodoanel Norte, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, reclamou da falta de menção ao financiamento do banco federal na placa de inauguração da obra. Tarcísio, por sua vez, exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atribuiu o atraso da obra à corrupção em governos anteriores e à operação Lava-Jato.

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