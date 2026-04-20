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DIPLOMACIA Em visita à Alemanha, Lula lembra 7 a 1 na Copa do Brasil e diz esperar que isso não se repita Prediente estná na Alemanha para a abertura do Pavilhão Brasil na Hannover Messe 2026, a maior feira industrial do mundo

Em visita oficial à Alemanha, onde abriu o Pavilhão Brasil na Hannover Messe 2026, a maior feira industrial do mundo, o presidente Lula recheou um de seus discursos de bom humor ao lembrar a humilhante derrota da Seleção brasileira para os alemães na Copa de 2014, realizada no Brasil.

"No dia 8 de julho deste ano, vão completar oito anos do 7 a 1 da Alemanha contra o Brasil. Espero que isso não se repita essa Copa do Mundo" disse o presidente, arancando risos da plateia de autoridades e empresários dos dois países.

O Brasil está livre de uma eventual derrota para a Alemanha pelo menos na etapa inicial da Copa do Mundo, nos jogos por grupos. A Seleção brasileira ficou no grupo C e jogará com Marrocos, Haiti e Escócia. A Alemanha, por sua vez, está no grupo E, junto com Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

A fala de Lula ocorreu no segundo dia de Lula na Alemanha, durante o 42º Encontro Econômico Brasil-Alemanha. O evento é realizado em parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a federação das indústrias da Alemanha (BDI, na sigla em inglês), em paralelo à Hannover Messe, a feira de indústria de Hanôver.

Missão

A Hannover Messe é o maior complexo para feiras do mundo, com mais de 550 mil m² de área utilizável dividida em 27 pavilhões e o centro de convenções. Fundada em 1947, a feira reúne anualmente na cidade alemã mais de 200 mil visitantes e cerca de 5 mil expositores de mais de 70 países, gerando bilhões em negócios e parcerias.

O Pavilhão Brasil, que foi aberto por Lula, tem espaço de 2.700 m² de exposição, organizados em seis áreas temáticas: transição energética, hidrogênio, digitalização, indústria avançada, economia circular e inteligência artificial (IA), com estandes de empresas, exposição de produtos, áreas exclusivas para reuniões de negócios e painéis de debates.

São 140 expositores brasileiros, desde grandes empresas como Embraer e WEG a 60 startups.

A missão brasileira à Alemanha é promovida pela ApexBrasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e o objetivo é ampliar a visibilidade internacional do Brasil e reforçar o posicionamento do país como um destino de investimentos, tecnologia e negócios.

A ideia também é consolidar parcerias estratégicas, promover a reindustrialização do Brasil e discutir temas globais urgentes, como a defesa da democracia, o combate às desigualdades e a crise climática.

A feira acontece até o dia 24, às vésperas da data prevista para o início da aplicação parcial do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), oficialmente marcada para 1º de maio.

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