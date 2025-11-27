A- A+

Justiça Em visita a Bolsonaro, Jair Renan diz que pai se sente injustiçado e continua com crises de soluço Vereador afirmou que o pai está fragilizado. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também o visitou nesta quinta-feira

Em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan (PL) disse que o pai está fragilizado, segue com as crises de soluço e se sente injustiçado. Ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitaram nesta quinta-feira o ex-presidente, preso deste o último sábado. Ele cumpre uma pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

— Meu pai está muito mal. Ele teve crises de soluço a noite toda. Encontrei com ele durante 30 minutos e ele estava com crise de soluço. É muito triste o que está acontecendo — afirmou.

A visita ocorreu após a ida dos outros dois filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Desde que a detenção foi determinada, a família tem mantido uma rotina de entradas na PF, sempre sob protocolos restritos, como proibição de celulares e limitação de tempo de permanência.

Bolsonaro foi preso preventivamente no sábado após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que apontou risco de fuga e violação da tornozeleira eletrônica. Na terça-feira, entretanto, o ministro ordenou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e definiu que Bolsonaro deveria começar a cumprir a pena no prédio da PF.

Após visita na terça-feira, Carlos Bolsonaro afirmou que o pai está "devastado psicologicamente" com a prisão e que está passando por um momento de “muita sensibilidade”. O filho 02 contou que ele demonstrou inconformismo com a prisão, chorou e tem se alimentado pouco.

