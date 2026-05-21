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Conflitos Apresentadores do podcast Levante combatem desinformação sobre Israel Os jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil, André Lajst (StandWithUs Brasil) e Jader Tachlitsky (Fipe) visitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta quinta (21)

Os jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil, do podcast Levante, que foi apresentado no Recife na noite da quarta-feira (20), e o presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst, visitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (21).

Eles vieram acompanhados do coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), Jader Tachlitsky, e foram recebidos pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor-executivo, Paulo Pugliesi; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

No podcast, são discutidos os conflitos em curso no Oriente Médio, os impactos geopolíticos das guerras na região e o crescimento de casos de antissemitismo. O evento, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, é promovido pela StandWithUs Brasil, com apoio da Fipe e da Na’amat Brasil.

A proposta da edição presencial do podcast, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, é aproximar o público dos debates promovidos pelo programa, criando um espaço de conversa sobre temas internacionais e questões ligadas à intolerância religiosa e aos direitos humanos.

O jornalista Caio Blinder, um do apresentadores do podcast, fez um balanço a respeito da edição realizada no Recife. “Para nós, foi muito interessante fazer um podcast muito focado em questões geopolíticas coincidindo com o escândalo envolvendo o ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir. É muito importante mostrar que nosso podcast não é chapa branca e não tem rabo preso. Nossa proposta é explicar as coisas, desmistificar e combater a desinformação”, disse ele.

Ben-Gvir havia publicado nas redes sociais um vídeo em que alguns ativistas de uma flotilha com destino a Gaza estão detidos e ajoelhados, de mãos atadas e com a testa no chão. O vídeo gerou indignação logo após ter sido publicado no X. Ele foi criticado pelo próprio primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e pelo ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar.

De acordo com Blinder, depois do Recife, o podcast deve ser levado a Salvador ou Curitiba. A ideia, inclusive, é levar o projeto também para Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com André Lajst, o principal objetivo do podcast é também fornecer informações fidedignas para a imprensa brasileira. Ele ressalta a necessidade de entender a complexa situação geopolítica do Oriente Médio, o que inclui o conflito entre Israel e Palestina, a questão envolvendo grupos armados na região, como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, além do próprio programa nuclear iraniano. “Temos contato com jornalistas israelenses e jornalistas árabes. Explicamos muitas coisas que são de difícil digestão”, acrescentou.

Felipe Moura Brasil também ressaltou o caráter de combate à desinformação especialmente durante o período de guerras. Ele disse que, muitas vezes, uma informação errada que é repassada raramente é desmentida, e mesmo havendo uma errata, não há a mesma repercussão.

Outro desafio, segundo o jornalista, é explicar essas questões quando a polarização política brasileira contamina esse debate. “Muitas pessoas não tem nem acesso [a essas correções] e ficam com a impressão de que tudo aquilo aconteceu. [...] No podcast, também abordamos muitos elementos internos de Israel, mostrando as diferentes visões que existem no país e a democracia israelense.”

Eleições

Eles analisaram a atual situação política em Israel. Na quarta (20), o parlamento israelense, conhecido como Knesset, realizou a primeira leitura de um projeto de lei para dissolver a atual legislatura e convocar eleições parlamentares. Em jogo, estará a renovação ou não do mandato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

De acordo com André Lajst, o atual momento nas pesquisas favorece a oposição ao governo liderado pelo partido de Netanyahu, o Likud. Ele lembrou que as sondagens apontam a liderança do líder conservador Naftali Bennett, que já foi primeiro-ministro do país.

Bennett concorrerá ao lado do centrista Yair Lapid, antigo parceiro de coalizão dele. Os dois, agora, compõem a coalizão B’yahad (Juntos, em hebraico), cuja união tem como único objetivo derrotar Netanyahu, já que em muitos temas Lapid e Bennett divergem, especialmente sobre a questão palestina.

“Bennett, hoje, teria algo em torno de mais de 20 cadeiras (de um total de 120) e ele se juntou com Lapid para ter mais votos. Na hora que acabar a eleição, o partido mais votado e com mais cadeiras normalmente é convidado pelo presidente do país para formar o governo”, explicou André Lajst.

Lajst atribuiu a impopularidade do atual primeiro-ministro a uma quebra de promessas relacionadas, principalmente, à guerra do Irã. O premiê havia prometido a derrubada total do governo iraniano, o que não ocorreu, apesar de o antigo líder-supremo, aiatolá Ali Khamenei, ter sido morto num ataque conduzido pelos Estados Unidos e Israel.

Guerra

De acordo com a CNN Internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma conversa com Netanyahu na terça-feira (19) para discutir as questões relacionadas ao Irã. Há a expectativa de que os ataques ao Irã sejam retomados, quebrando o cessar-fogo alcançado no começo de abril.

Na manhã de quarta (20), em conversa com jornalistas, Trump ameaçou o país, afirmando que “coisas terríveis” aconteceriam caso as negociações falhem.



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