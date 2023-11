Em visita ao Qatar, Lula pedirá ajuda para a retirada de 86 brasileiros e palestinos em nova lista

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a pedir ajuda ao Qatar para a liberação brasileiros e parentes palestinos que estão na Faixa de Gaixa e manifestaram interesse em vir para o Brasil. Lula passará por Doha antes de ir para Dubai, onde participará da conferência mundial sobre o clima (COP28), e conversará pessoalmente com o emir Tamim bin Hamad al-Thani.

Conforme O Globo antecipou na última segunda-feira, o Itamaraty apresentou uma lista de 86 nomes a Israel e ao Egito. A primeira leva autorizada a sair da zona de conflito entre Israel e Hamas, há cerca de duas semanas, era formada por 32 brasileiros e familiares palestinos, parte deles crianças.

O Qatar é considerado um dos países centrais nessa questão. Tem tradição de mediador e facilitador e participou das negociações para a troca de prisioneiros palestinos por reféns israelenses. Os Estados Unidos também são importantes nessa negociação.

O secretário de África e de Oriente Médio do Itamaraty, Carlos Duarte, admitiu que o assunto deve ser tratado durante a visita de Lula a Doha, capital do Qatar. Ele lembrou que o presidente brasileiro já tomou essa iniciativa antes, para liberar as pessoas que estavam na primeira lista.

— O Brasil não vai poupar esforços para obter a repatriação de brasileiros que estão na Faixa de Gaza — afirmou Duarte.

Aqueles que querem deixar a Faixa de Gaza, sob o argumento de serem estrangeiros, precisam cumprir uma série de critérios, incluindo o grau de parentesco do nacional e a documentação regular. Estima-se que cerca de 3 mil pessoas nessas condições, de várias nacionalidades, aguardando sinal verde para sair de Gaza.

