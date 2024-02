Em visita ao Rio, Lula vai a redutos eleitorais de Bolsonaro junto a aliados do ex-presidente

A- A+

O presidente Lula (PT) desembarcou no Rio de Janeiro às 9h desta terça-feira, dia em que participou de agendas em Magé e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e anunciou investimentos para os municípios que, em 2022, deram mais votos a Jair Bolsonaro (PL).

O dia do presidente teve início na entrega de dois conjuntos residenciais Lírio do Vale e Lotus, construídos com recursos do "Minha Casa, Minha Vida". Este primeiro evento contou com a presença de antigos aliados de Bolsonaro, como o governador do estado, Cláudio Castro (PL), o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil) e o deputado federal Doutor Luizinho (PP).

Durante o evento, o governador fez elogios a Lula, mas foi vaiado pelos presentes, com gritos de "Fora, Bolsonaro" e "Fora, Cláudio Castro". Segundo Castro, o presidente é "sempre bem-vindo" no Rio:

— Queria cumprimentar o presidente Lula e dizer, presidente, que o senhor sempre foi e é muito bem-vindo no estado do Rio (…) as eleições definitivamente acabaram e precisamos trabalhar juntos — disse.

Além do chefe do Executivo estadual, o vice-governador, Thiago Pampolha (MDB), marcou presença na solenidade. Todavia, a dupla que atualmente comanda o Palácio Guanabara sentou a três cadeiras de distância e não se comunicou durante a cerimônia. Quem sentou ao lado de Castro foi a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que não cumprimentou o governador.

Em contrapartida, Lula anunciou que o governo irá custear a construção de um Instituto Federal na região.

— Eu quero dizer ao governador do estado: eu duvido que na história do país um presidente da República já investiu mais no Rio do que eu investi entre 2003 e 2010. E agora eu voltei e nós vamos investir mais do que qualquer outro presidente já investiu. A gente vai voltar a investir no Rio de Janeiro porque esse estado não nasceu pra ser dominado pelo crime organizado, porque a maioria dos cariocas são gente de bem — afirmou o presidente.

Além de Cláudio Castro, o petista foi a Magé acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, e de outros políticos como o ex-deputado André Ceciliano (PT) e os deputados federais do PT Benedita da Silva, Aureo Ribeiro e Lindbergh Farias. Os parlamentares entraram no palco antes do presidente e foram ovacionados. A presença de Benedita foi a mais celebrada pelos presentes e outros políticos. No discurso de Anielle, a ministra afirmou "respeitar muito" a deputada.

Já em Belford Roxo, o presidente almoçou com o prefeito, Waguinho (Republicanos), e a ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Os três participaram da inauguração de uma escola municipal batizada em homenagem ao neto de Lula, Arthur Lula da Silva — que morreu em 2019, aos sete anos. Nesta solenidade apenas aliados compareceram, a exemplo dos ministros Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde) compareceram.

Nas duas cidades, em 2022, Bolsonaro ganhou com 60% dos votos. No caso de Belford Roxo, seu principal articulador foi justamente Waguinho, que participou de inúmeras agendas de campanha. Na agenda de hoje, o prefeito se referiu a Lula como "grande ser humano":

— Vocês ajudaram esse grande ser humano que é o Luiz Inácio Lula da Silva a voltar a governar o nosso país. O Lula é um homem de muita sensibilidade humana, de muito bom coração, que gosta de gente, que gosta de povo, pessoas, que se preocupa com cada cidadão brasileiro. Ele é o maior líder do nosso país, o maior líder mundial.

Após as agendas na Baixada, Lula participará de um samba na Gávea Pequena, residência oficial do prefeito Eduardo Paes (PSD), às 19h. Secretários municipais como Daniel Soranz (Saúde) e Tainá de Paula (Meio-Ambiente) estarão presentes. Desafetos de Paes como Cláudio Castro e Lindbergh Farias não foram convidados.

Amanhã, o petista tem agenda na capital e participará de inaugurações no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. Ele também participará do lançamento de uma pedra fundamental de outro Instituto Federal, no Complexo do Alemão.

A viagem amplia em ano eleitoral as visitas de Lula ao Sudeste, iniciadas na semana passada, com eventos em São Paulo. Ainda nesta semana, o petista segue para Minas Gerais, onde participará de reuniões em Belo Horizonte e Juiz de Fora, cidade do interior governada pelo PT. O governador Romeu Zema (Novo) confirmou presença na agenda na capital mineira.

