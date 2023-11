Embaixada de Israel diz que não convidou Bolsonaro a reunião

A Embaixada de Israel no Brasil divulgou uma nota nesta quinta-feira (9) em que diz não ter convidado o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma reunião com parlamentares.

Na quarta-feira, Bolsonaro esteve com o embaixador Daniel Zohar Zonshine, na Câmara dos Deputados, em encontro com deputados de oposição.

"A reunião de ontem no Congresso Nacional teve como intenção mostrar as atrocidades do 7 de outubro cometidas pelos terroristas do Hamas. Um material muito bruto e sensível. Convidamos parlamentares e apenas parlamentares. A presença do ex-presidente não foi coordenada pela Embaixada de Israel e não era de nosso conhecimento antes da reunião".