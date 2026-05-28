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Brasil Embaixada reforça decisão dos EUA de classificar PCC e CV como terroristas 'Duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil', disse o órgão

A Embaixada dos Estados Unidos publicou uma nota, nesta quinta-feira, em que reforça a decisão da gestão de Donald Trump de classificar as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho como organizações terroristas.

O texto diz que o Departamento de Estado dos Estados Unidos está designando o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs) e pretende designar ambos os grupos como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs), efetivamente a partir de 5 de junho de 2026.

"O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais brasileiros, agentes públicos e civis. Sua influência e suas redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e até o nosso país", afirma a nota.

A representação americana em Brasília diz que o governo Trump "continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora de nossas ruas e interrompendo os fluxos de receita que financiam narcoterroristas violentos".

O texto finaliza afirmando que a ação tomada pelo Departamento de Estado demonstra o "compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano".

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