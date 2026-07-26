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RELAÇÕES EXTERIORES Brasil convoca embaixador na Argentina para consultas após 'ofensas' de Milei Presidente argentino preferiu contra o presidente Lula e Alexandre de Moraes durante evento em São Paulo

O Brasil convocou seu embaixador na Argentina para consultas neste domingo (26), após “ofensas proferidas pelo presidente argentino [Javier Milei] ontem” contra seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e outras autoridades em um evento em São Paulo, informou o Itamaraty à AFP.

Sem mencioná-los diretamente, Milei chamou Lula de "presidiário" e "ladrão", e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de "lixo careca", durante a nomeação oficial do senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como adversário de Lula (PT) nas eleições presidenciais de outubro.

“O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, foi chamado para consultas”, uma medida diplomática frequentemente tomada em resposta a atitudes hostis de outros países.

Milei "ofendeu dois Poderes, o povo e a democracia brasileira", disse uma fonte diplomática brasileira à AFP.

Figura proeminente da direita latino-americana, Milei alertou no evento, ao lado de seu aliado Flávio Bolsonaro, sobre “o risco Lula” nas eleições e pediu que o Brasil se libertasse da “subjugação à esquerda”.

Sem mencionar Moraes, Milei disse que “aquele lixo careca” o impediu de visitar seu “amigo injustamente preso”, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio e preso por uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Considerado um inimigo político pelos apoiadores de Bolsonaro, Moraes havia negado a Milei permissão para visitar Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar em Brasília.

Em resposta às declarações do presidente argentino, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, decidiu convocar o embaixador para consultas, que chegará ao Brasil entre domingo e segunda-feira, informou uma fonte diplomática.

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