Política Embaixador brasileiro é removido do cargo em Washington e vai voltar para Brasília Nestor Forster foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a medida ele voltará para Brasília e vai atuar na Secretaria de Estado

O embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, Nestor Forster, foi removido do cargo pelo Ministério das Relações Exteriores. Foster foi uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi deslocado para a Secretaria de Estado em Brasília.

A remoção do cargo foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Nestor Forster ocupou o cargo de embaixador em 2019, após o então presidente Jair Bolsonaro desistir de indicar para o posto um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Além da proximidade com o ex-presidente, o embaixador era muito ligado a Olavo de Carvalho, um guru de Bolsonaro, morto há um ano.

