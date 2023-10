Embaixador de Israel em Brasília quer que Brasil lidere movimento internacional condenando o Hamas

A- A+

O embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou esperar que o Brasil, como presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), lidere uma dura condenação internacional contra o Hamas. O grupo terrorista palestino surpreendeu o mundo, ao atacar o sul de Israel, na manhã do último sábado (7), com foguetes, bombardeios e assassinatos e sequestros de civis.

— O Brasil é um país importante na arena internacional. Esperamos que o Brasil lidere uma condenação muito forte contra as ações terroristas do Hamas, para que ninguém mais pense em fazer isso — disse o embaixador, em entrevista ao Globo.

Zonshine afirmou que, se dependesse de Israel, o Brasil passaria a considerar o Hamas como terrorista, como fazem outros países, como os Estados Unidos e o Canadá. A diplomacia brasileira só classifica um grupo como tal se houver aprovação das Nações Unidas.

— Pedimos ao governo brasileiro para olhar na realidade e definir organização com realmente terrorista. E também que entenda que temos o direito de nos defender.

O diplomata esclareceu que o governo de Israel está ciente que o Hamas não é a Autoridade Palestina, com a qual tem relação de cooperação de recebe ajuda financeira dos israelenses. Esse disse esperar que o governo palestino não apoie o Hamas.

Daniel Zonshine também ressaltou que as autoridades israelenses estão em contato direto com o governo brasileiro, para facilitar a repatriação de brasileiros que querem retornar ao Brasil. Lembrou que, nesta terça-feira, sairá o primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) do aeroporto de Tel Aviv.

— Esperamos que a saída de brasileiros que queiram voltar ao Brasil ocorra o mais rápido possível — afirmou.

