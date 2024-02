A- A+

BRASIL Embaixador em Israel chega nesta quarta-feira (21) ao país e deve se reunir com chanceler de Lula Governo de Tel Aviv declarou o presidente brasileiro como persona non grata

Leia também

• Jaques Wagner diz que conversou com Lula e que comparar Israel com Hitler "não é pertinente"

• Secretário dos Estados Unidos se reúne com Lula nesta quarta-feira (21)

• Líder do União minimiza pedido de impeachment contra Lula: "Factoide"

Dois dias depois de ser convocado para uma reunião com autoridades israelenses no Museu do Holocausto, em Jerusalém, o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, chega nesta quarta-feira de volta ao Brasil. Ele vai direto para o Rio, onde deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira. O ministro está no Rio para participar da reunião de chanceleres do G20.

No último domingo, Lula comparou as mortes de palestinos na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial.

O que é uma persona non grata? Lula pode entrar em Israel?

Israel reagiu com duas medidas: além de repreender publicamente o embaixador brasileiro em um local totalmente fora dos padrões, decidiu declarar Lula como persona non grata.

Por determinação de Lula, o chanceler Mauro Vieira chamou o embaixador brasileiro de volta ao Brasil e convocou o chefe da representação de Israel em Brasília, Daniel Zonshine, para uma reunião no Palácio do Itamaraty, no Rio. As duas medidas, na linguagem diplomática, têm por objetivo demonstrar a insatisfação do governo brasileiro com as autoridades israelenses.

A ida de Meyer ao Museu do Holocausto foi considerada um "circo" por diplomatas brasileiros. Embora alguns admitissem que a fala de Lula foi "desastrosa" e se tornou uma "armadilha" para o Brasil, a avaliação no governo Lula é que o incidente acabou beneficiando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta uma crise de popularidade em seu país.

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Kantz, que acompanhou Meyer no museu, escreveu em uma rede social que o local é "o lugar que testemunha mais do que qualquer outra coisa o que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo membros da minha família". Katz mostrou a Meyer o formulário com os nomes de seus avós, mortos durante a Segunda Guerra Mundial.

Veja também

MUNDO Reunião de ministros do G20 debate conflitos em Gaza e na Ucrânia