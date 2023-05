Embaixadora americana diz que Brasil não deve 'premiar' Rússia em acordo de paz

A- A+

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse nesta quinta-feira (4) que o Brasil não deve "premiar" a Rússia em nenhuma negociação de paz com a Ucrânia, ao final de sua visita ao país.

"Não estamos dizendo ao Brasil a não se engajar na busca pela paz. Estamos dizendo que esse compromisso deve levar em conta a Ucrânia e não pode ser uma negociação baseada em premiar a Rússia por ter tomado territórios ucranianos", afirmou Thomas-Greenfield a jornalistas em Brasília.

De acordo com a diplomata, que iniciou na terça-feira uma visita de três dias ao Brasil, os representantes do governo brasileiro afirmaram sua intenção de abordar a negociação "dos dois lados".

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem buscado manter um equilíbrio em relação ao conflito, condenando a invasão, mas negando-se a enviar armas à Ucrânia ou aplicar sanções contra a Rússia.

Lula, que tomou posse em janeiro, condenou "a violação territorial da Rússia contra a Ucrânia", mas indicou que "já não adianta apontar quem tem razão" no conflito, e que é preciso acabar com a guerra.

O petista ofereceu contribuir com o envio à Ucrânia de seu assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, com quem Thomas-Greenfield se reuniu nesta quinta-feira no Palácio do Planalto.

Questionado na reunião sobre o que iria discutir na Ucrânia, Amorim respondeu: "Paz".

Thomas-Greenfield indicou que "incentivou" a visita a Kiev de Amorim, que confirmou que irá viajar à Ucrânia, sem especificar datas.

Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores de Lula de 2003 a 2011, visitou Moscou em março, quando se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin.

