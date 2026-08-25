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BRASIL Emendas parlamentares são o "maior vetor de corrupção" da burocracia estatal, diz Flávio Dino Fala foi feita por meio de uma videoconferência em um encontro do Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro da USP.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino disse nesta segunda-feira que as emendas parlamentares são hoje o "vetor maior de corrupção" na administração pública. A fala foi feita por meio de uma videoconferência em um encontro do Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro da USP.

O tema do encontro desta segunda-feira foi "Criminalidade, estado e mercado". A conversa foi conduzida pelos professores Ana Elisa Bechara, Pierpaolo Cruz Bottini e Renato de Mello de Jorge Silveira.

"Quando somos chamados a falar de criminalidade, Estado e mercado, se nós olharmos apenas para o estamento estatal burocrático, não vejo hoje vetor maior de corrupção senão as emendas parlamentares. É algo que percorre as três instâncias federativas e é algo que percorre, em certo sentido, os três poderes e, fortemente, a advocacia", disse Dino, segundo o jornal Valor Econômico.





O ministro acrescentou ainda que, apesar de nem todas as emendas estarem ligadas à corrupção, "não há dúvida de que é algo que, infelizmente, as configura muito largamente". Na conversa, ele afirmou que, além de casos de obras inexistentes e compras superfaturadas, há casos de "pacientes que teriam tido 50 dentes de sua boca extraídos".

Na conversa, Dino lembrou que a pandemia foi o marco zero da forma atual assumida pelas emendas parlamentares.

“É algo a ser estudado como tão rapidamente engenhos criminosos se formaram por dentrodisso, na alocação de recursos para a saúde. Naquele momento surge o Orçamento secretocom a dimensão que tem hoje”, disse Dino.

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